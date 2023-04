ETANOL/CEPEA: Clima sustenta valores dos etanóis neste início de safra

Cepea, 25/04/2023 – Os preços da melancia caíram nas praças produtoras e no atacado na semana passada. No geral, segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, o mercado está se desaquecendo, principalmente pelo início das estações mais frias, o que desfavorece a demanda pela fruta, e pelo feriado de Tiradentes no final da semana. Os preços da melancia graúda (>12 kg) tiveram média de R$ 1,04/kg em SP e de R$ 0,93/kg em Teixeira de Freitas (BA) na semana passada, recuos expressivos de 23,6% e 33,9% frente ao período anterior. As chuvas nas lavouras paulistas deixaram a qualidade aquém do esperado. Por outro lado, as frutas de Uruana (GO) estão se desenvolvendo em clima favorável de calor e chuvas pontuais. Já em Teixeira de Freitas (BA), a safra está se encaminhando para o fim, com poucas frutas chegando ao Sudeste. Fonte: Cepea/Hortifruti (www.hfbrasil.org.br)

