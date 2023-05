ETANOL/CEPEA: Colheita avança; Indicadores recuam com força

Cepea, 9/05/2023 – Com a ausência de chuvas, a colheita no campo e, consequentemente, a moagem da cana-de-açúcar nas usinas avançaram neste começo de maio no estado de São Paulo. Diante disso, a oferta de etanol chegou a crescer em algumas regiões produtoras, pressionando as cotações do biocombustível. Segundo colaboradores do Cepea, agentes de distribuidoras, atentos ao cenário de avanço na oferta, estiveram mais recuados das compras, à espera de novos movimentos de quedas nos preços. Entre 2 e 5 de maio, o Indicador CEPEA/ESALQ do etanol hidratado fechou a R$ 2,7664/litro (líquido de ICMS e PIS/Cofins), baixa de 6,61% frente ao do período anterior. Para o etanol anidro, o Indicador CEPEA/ESALQ fechou a R$ 3,2246/litro, valor líquido de impostos (PIS/Cofins), queda de 3,88% no mesmo comparativo. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado