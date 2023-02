ETANOL/CEPEA: Fevereiro se inicia com alta nos preços

Cepea, 07/02/2023 – Fevereiro teve início com a cotação do açúcar cristal branco em baixa no mercado spot paulista. Segundo pesquisadores do Cepea, este movimento já vem sendo observado desde janeiro, uma vez que a maior parte dos compradores não tem recorrido ao mercado à vista, pois o açúcar previamente contratado tem sido suficiente para dar andamento à produção. Assim, mesmo com pouca disponibilidade do adoçante, a fraca demanda tem levado algumas usinas a cederem nos preços de venda, sobretudo em casos de negociações envolvendo maiores volumes.

Na última sexta-feira, 3, o Indicador CEPEA/ESALQ do açúcar cristal branco, cor Icumsa de 130 a 180, caiu para a casa dos R$ 129,00/saca de 50 kg – no início deste ano, o patamar era de R$ 136,00/saca.

De acordo com colaboradores do Cepea, há intenção de antecipar o início da moagem da nova temporada 2023/24 no estado de São Paulo, visto que o início tardio da safra passada – devido ao clima seco que retardou o amadurecimento da cana – poderá ser compensado neste ciclo pelo bom volume de chuvas na região desde o início do ano. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: CEPEA