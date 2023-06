ETANOL/CEPEA: Indicador do etanol hidratado volta a cair em SP

Cepea, 13/06/2023 – Os preços do etanol hidratado voltaram a recuar na última semana no mercado spot do estado de São Paulo. Segundo pesquisadores do Cepea, a pressão sobre os valores do biocombustível veio da necessidade de “fazer caixa” por parte de algumas usinas, visando pagamentos típicos de início de mês (folha de pagamento). Assim, parte das unidades produtoras aceitou vender o etanol a preços menores, enquanto outras usinas, ressalta-se, seguiram firmes nos valores pedidos e participaram de maneira tímida do mercado. Entre 5 e 9 de junho, o Indicador CEPEA/ESALQ do etanol hidratado fechou a R$ 2,5309/litro (líquido de ICMS e PIS/Cofins), recuo de 1,56% frente ao do período anterior. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado