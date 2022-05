ETANOL/CEPEA: Indicador do hidratado volta a subir em SP

Cepea, 17/5/2022 – Depois de cair por duas semanas seguidas, o preço do etanol hidratado voltou a subir no estado de São Paulo na última semana. Entre 9 e 13 de maio, o Indicador CEPEA/ESALQ do hidratado fechou a R$ 3,3587/litro, avanço de 1,17% frente ao anterior.

Segundo pesquisadores do Cepea, o impulso veio da postura firme dos vendedores e da volta da procura por parte de algumas distribuidoras. Já no caso do etanol anidro, o Indicador CEPEA/ESALQ fechou a R$ 3,8575/litro de 9 a 13 de maio, com queda de 1,19% frente ao anterior. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)