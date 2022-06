ETANOL/CEPEA: Indicadores recuam 5%

Cepea, 07/06/2022 – As cotações dos etanóis anidro e hidratado recuaram na semana passada no mercado spot do estado de São Paulo, de acordo com dados do Cepea.

O mercado esteve pouco movimentado no começo do período, com negócios envolvendo apenas pequenos volumes.

Entre 30 de maio e 3 de junho, o Indicador CEPEA/ESALQ semanal do hidratado fechou em R$ 3,0861/litro, queda de 5% frente ao do período anterior.

No caso do preço do anidro, a baixa foi de 5,7%, com o Indicador CEPEA/ESALQ a R$ 3,6216/litro.

Vale ressaltar que esse cenário foi observado mesmo com o aumento do ritmo de comercialização a partir da quinta-feira, 2, devido à necessidade de distribuidoras refazerem estoques. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)