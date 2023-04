ETANOL/CEPEA: Indicadores sobem neste começo de temporada 2023/24

Cepea, 11/04/2023 – As cotações do trigo estão em movimento de queda nos mercados interno e externo.

No Brasil, pesquisadores do Cepea indicam que o enfraquecimento dos preços se deve à baixa liquidez, tendo em vista que os negócios têm sido pontuais, ocorrendo apenas quando há necessidade de liberar espaço nos armazéns para entrada da safra verão.

Além disso, produtores estão focados na comercialização da soja e do milho.

Do lado comprador, muitos moinhos se mostram abastecidos e indicam que a demanda por derivados ainda está baixa. No mercado externo, as reduções foram influenciadas pela baixa demanda por trigo dos Estados Unidos, pela alta oferta da Rússia e pela desvalorização do milho, substituto na alimentação animal.

Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado