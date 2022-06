ETANOL/CEPEA: Mercado segue lento e valores, enfraquecidos

A Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) promove o “Concurso Gastronômico de Pratos Rurais 2022”, em Mirassol D´Oeste (a 300 km de Cuiabá). A iniciativa começou na sexta-feira (10.06) e segue até 29 de julho, em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e o Grupo de Mulheres Rurais,

O objetivo é promover a divulgação da produção das comunidades e assentamentos municipais por meio do concurso junto a 15 grupos de mulheres rurais. Além de fazer parte da programação do 29º Encontro de Mulheres Rurais de Mirassol D´Oeste, que será realizado dia 26 de agosto com a premiação final.

No calendário, a primeira comunidade a realizar o concurso foi a Ribeirão do Planalto, na propriedade da líder rural, Alice Balzan, com a participação de 13 mulheres, com sete pratos salgados e seis doces. Entre eles, os salgados: rocambole de arroz, macarronada, rabada, maionese de abóbora, carne com arroz, pernil assado e arroz da roça. Os doces foram os de abobora, abobora com coco, mamão recheado com beijinho, torta e doce de amendoim e mamão recheado.

Nesta terça-feira (15.06), o concurso será na Comunidade Margarida Alves, no barracão da área social, em frente à escola da comunidade. Interessados em fazer parte do júri devem informar antecipadamente pelo telefone (65) 3241-1005

Programação

Nos dias 20, 23 e 28, o Concurso ocorre nas comunidades Roseli Nunes I, Roseli Nunes II e Veridiana, respectivamente.

Para o mês de julho, o Concurso segue nas comunidades e assentamentos: Santa Maria (1º.07), Santa Helena (06.07), Jabuti (10.07), Nossa Terra e Nossa Gente (12.07), Sonho Azul (14.07), Roseli Nunes (15.07), Margarida Alves III (19.07), Silvio Rodrigues – Aprocap (20.07), Roseli Nunes II (27.07) e finalizando no grupo Terra Esperança no dia 29.07.

A frente da iniciativa a equipe local da Empaer, os técnicos: Robson Junior Hartmann, Marribe Síria Cardena e Kamila Daniela Alves de Melo.

O concurso

O “Concurso de Pratos Rurais” é um evento tradicional em Mirassol D’ Oeste que começou na década de 80 com a chegada das extensionistas sociais no escritório local da Empaer. Na época, a equipe seguia os pilares de atuação: educação sanitária, educação alimentar, os pequenos animais, pomar e a horta doméstica, além das questões organizacionais rurais e produção de artesanato e trabalhos manuais.

As técnicas realizavam a assistência técnica junto às hortas domésticas e ensinavam a produzir vários pratos com os ingredientes da propriedade. Na celebração do Dia Mundial da Alimentação, no mês de outubro, era organizando uma mostra dos pratos e consumido pela comunidade.

As primeiras comunidades a participar foram: Veredinha, Barreirão Planalto, Lar Bem-Vindo, Veredinha, Jabuti, Sonho Azul e Caeté. A iniciativa nasceu como uma forma de valorizar os alimentos típicos das propriedades, apresentar a diversidade dos alimentos e fortalecer a seguridade alimentar.