ETANOL/CEPEA: Preço do hidratado fica estável em SP

Cepea, 28/03/2023 – O valor do etanol hidratado seguiu praticamente estável de 20 a 24 de março, conforme apontam dados do Cepea.

O Indicador CEPEA/ESALQ semanal do etanol hidratado, segmento produtor do estado de São Paulo, fechou a R$ 2,6827/litro (líquido de ICMS e PIS/Cofins) no período, pequeno recuo de 0,29% frente ao anterior.

De acordo com colaboradores do Cepea, compradores estão na expectativa do início das atividades da safra 2023/24 e do comportamento das cotações – se, de fato, o processamento começar dentro do programado, agentes já esperam oferta de produto em abril.

Alguns vendedores, por sua vez, estão com postura firme.

Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

