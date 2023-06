ETANOL/CEPEA: Preços dos etanóis seguem firmes em SP

Cepea, 20/06/2023 – As cotações do açúcar cristal branco oscilaram na semana passada no mercado spot do estado de São Paulo, mas, no balanço do período, houve queda, de acordo com informações do Cepea. De 12 a 16 de junho, a média do Indicador CEPEA/ESALQ foi de R$ 146,39/saca de 50 kg, baixa de 0,89% em relação à da semana anterior (de R$ 147,72/sc). A produção do açúcar chegou a ser interrompida em alguns dias da semana passada, devido às chuvas, que prejudicaram o transporte da cana-de-açúcar até as unidades de processamento. Por outro lado, o mercado também contou com a oferta de lotes do cristal Icumsa até 180 da safra passada 2022/23 a valores mais baixos. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado