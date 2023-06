ETANOL/CEPEA: Preços dos etanóis sobem no spot paulista

Cepea, 6/06/2023 – Os valores dos etanóis hidratado e anidro subiram na última semana, em função da baixa oferta de etanol em algumas regiões paulistas. Entre 29 de maio e 2 de junho, o Indicador CEPEA/ESALQ do hidratado fechou a R$ 2,5710/litro (líquido de ICMS e PIS/Cofins), alta de 1,69% frente ao do período anterior. No caso do etanol anidro, o Indicador CEPEA/ESALQ fechou a R$ 2,9644/litro, valor líquido de impostos (PIS/Cofins), avanço de 1,51% no mesmo comparativo. Segundo pesquisadores do Cepea, a vigência da nova sistemática de preços e as chuvas em algumas importantes regiões produtoras deram suporte às cotações. Distribuidoras atuaram de maneira mais discreta no período. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

