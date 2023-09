Etapas regionais dos Jogos Abertos Mato-grossenses começam nesta sexta-feira (22)

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) realiza, entre esta sexta-feira (22.09) e domingo (24), as primeiras etapas regionais dos Jogos Abertos Mato-grossenses 2023. Com disputas de basquete, futsal, handebol e voleibol, as seleções municipais da categoria adulta das regiões Sul e Sudeste competem em Campo Verde, e as das regiões Oeste e Sudoeste, em Pontes e Lacerda.

As aberturas oficiais também ocorrem simultaneamente nos dois municípios-sedes, nesta sexta-feira (22), a partir das 20h. Em Campo Verde, a solenidade ocorre no ginásio Joubert Isaías Romancini. Já em Pontes e Lacerda, o evento será realizado no Ginásio Bezerrão.

“Sabemos da importância dos Jogos Abertos para a categoria adulta e, por isso, é uma satisfação manter o evento no calendário do Estado. Neste ano, a novidade é a realização das etapas regionais, o que vai facilitar o envolvimento de municípios de todas as regiões do Estado. Bons jogos para todos e vamos juntos fomentar as práticas esportivas em Mato Grosso”, declara o secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel, David Moura.

Em Campo Verde serão 35 seleções representando variados municípios da região, incluindo Campo Verde, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Pedra Preta, Primavera do Leste, Rondonópolis, Santo Antônio de Leverger e Tesouro.

Por lá, o ginásio Joubert Isaías Romancini recebe as partidas de basquetebol e futsal; a quadra da Escola Municipal Monteiro Lobato sedia os jogos de handebol e a da Escola Estadual Ledy Anita Brescancin, os duelos de voleibol.

Já em Pontes e Lacerda, outras 36 seleções representam os municípios de Araputanga, Cáceres, Conquista D’Oeste, Jauru, Nova Lacerda, Pontes e Lacerda, Rio Branco, Sapezal, Várzea Grande e Vila Bela da Santíssima Trindade.

No município do Vale do Guaporé, as modalidades também são disputadas em espaços esportivos diferentes. As quadras da Escola Sanaria Silveria e do ginásio Larissa recebem os jogos de basquetebol e voleibol, e os ginásio Bezerrão e do IFMT abrigam as disputas de futsal e handebol.

As competições começam logo pela manhã de sexta-feira (22) e prosseguem até domingo (24). Ao todo, os dois eventos reúnem aproximadamente 900 pessoas das delegações envolvidas, compostas por atletas, técnicos e dirigentes

Cada uma das etapas regionais classifica as duas equipes primeiras colocadas, por modalidade e gênero, para a fase estadual dos Jogos Abertos, que ocorrerão no mês de novembro, em Sorriso. As próximas disputas regionais serão realizadas em Juara, Querência e Colíder.