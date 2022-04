“Eu tenho a cara do União Brasil” afirma Dilmar Dal Bosco, que permanece no partido

Após rumores de que deixaria a legenda, o deputado estadual DIlmar Dal Bosco (UB) confirmou neste sábado (02), que permanecerá no União Brasil e irá à reeleição como deputado estadual.

Dilmar explicou que nunca teve interesse em deixar o UB e que seus três mandatos vieram pelo Democratas e desabafou que ele tem a cara do partido. “Eu tenho a cara do Democratas, hoje, União Brasil. Jamais deixaria o partido que me elegeu por três mandatos, seria muito injusto da minha parte, porém, em alguns momentos, houve sim, um descontentamento da minha parte por ver algumas coisas que não estavam certas, de alguns membros que deixaram o partido, mas após uma conversa com o governador Mauro Mendes, optei por permanecer no UB”, disse Dilmar.

Dilmar comentou que a reunião entre ele e o governador Mauro Mendes foi fundamental para sua permanência. “Tive uma conversa longa e franca com o governador Mauro Mendes, o qual respeito muito, e optei por permanecer na legenda, mesmo porque, eu sou líder do governador por três anos seguidos, não fui eu quem decidiu ser líder, o governador me escolheu”, comentou Dilmar.

Dilmar ainda explicou sobre a permanência no UB, do ex-governador Júlio Campos, que estava descontente e cogitou sua saída do partido. “Júlio Campos é um dos maiores líderes políticos de MT, a saída dele do partido que ele está há anos, seria uma grande perca para nós, que temos grande consideração e respeito pelo Dr. Júlio”, salientou Dilmar.

Outro assunto citado por Dilmar, foi a vinda dos deputados estaduais Sebastião Rezende e Xuxu Dalmolin para o União Brasil. “Sebastião Rezende é um excelente deputado, sempre foi partidário por onde passou, nome forte, que vai colaborar com o UB. Xuxu Dalmolin é também, grande liderança no estado, de confiança, meu parceiro e parceiro do Governador Mauro Mendes, afinidade é mutua e trabalhamos juntos durante esses três anos, buscar os dois, foi uma determinação da diretoria para fortalecer ainda mais o nosso time”, finalizou Dilmar.