EUA retiram tarifa sobre celulose brasileira e abrem brecha para café e carnes
Os Estados Unidos deram mais um passo atrás no “tarifaço” ao retirar, nesta semana, a cobrança sobre produtos de celulose. A medida tem impacto direto sobre um setor que responde por 19,1 milhões de toneladas exportadas pelo Brasil em 2024, das quais cerca de 2,8 milhões foram destinadas ao mercado americano, equivalente a quase 80% do consumo local. Matéria-prima essencial para a produção de papel, papel higiênico, fraldas e embalagens, a celulose brasileira garante competitividade às indústrias dos EUA e sua liberação tarifária representa um alívio bilionário para o comércio entre os dois países.
Com a mudança, itens como a polpa química de coníferas e não coníferas deixam de pagar não apenas os 40% extras anunciados em julho, mas também a alíquota de 10% aplicada desde abril. O gesto sinaliza que produtos sem substituto doméstico relevante nos Estados Unidos tendem a ser os primeiros beneficiados.
Nesse cenário, o café desponta como próximo candidato a isenção, já que é totalmente importado pelos americanos. No caso da carne, o avanço é mais incerto devido à pressão do setor pecuário local, embora o consumidor esteja arcando com preços recordes nas gôndolas.
Para o Brasil, a decisão abre espaço para recuperar competitividade após meses de perda de mercado com as sobretaxas. O café e as carnes somam bilhões de dólares na balança comercial, e qualquer flexibilização pode devolver margens a produtores e exportadores. Ao mesmo tempo, a defesa apresentada em Washington contra acusações de práticas desleais segue em análise e não há prazo para uma decisão. Esse contencioso pode influenciar o ritmo das revisões.
Exportadores acompanham cada sinal vindo de Washington. No café, a alta demanda americana e a ausência de produção local são fatores que pesam pela revisão. Já no caso da carne, a negociação tende a ser mais longa, envolvendo embates políticos e lobby interno nos Estados Unidos. O fato é que a retirada das tarifas sobre a celulose mostra que o “tarifaço” de Trump não é irreversível e que há espaço para novos recuos à medida que o custo começa a pesar no bolso do consumidor americano.
Expedição inédita vai percorrer 14 estados e mapear florestas plantadas
O Brasil fechou 2023 com R$ 37,9 bilhões em valor de produção florestal, dos quais R$ 31,7 bilhões vieram de florestas plantadas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com uma área estimada em 9,7 milhões de hectares, dominada pelo eucalipto destinado à indústria de celulose, a silvicultura já responde pela maior parte da atividade florestal no país e coloca o setor como um dos mais dinâmicos da economia rural. Minas Gerais lidera esse mercado, com R$ 8,3 bilhões gerados, cerca de um quarto do total nacional.
Visando mapear a produção florestal o governo mineiro lançou a Expedição Silvicultura – na trilha da produtividade. O projeto será conduzido em parceria com a Embrapa Florestas, com apoio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). A proposta é percorrer mais de 40 mil quilômetros em 14 estados que concentram 98% das áreas plantadas no país, realizando entrevistas, coletas em parcelas amostrais e levantamentos de custos, práticas socioambientais e impactos climáticos.
Minas foi escolhido como ponto de partida por concentrar 2,3 milhões de hectares de florestas plantadas. Além do diagnóstico nacional, o estado apresentou o Projeto de Fomento Florestal, alinhado ao Plano Estadual de Ação Climática, que prevê a formação de 80 mil hectares de novos plantios até 2030, começando pelo Vale do Jequitinhonha. A meta é apoiar pequenos produtores com assistência técnica e insumos, integrando cadeias produtivas já consolidadas e ampliando a oferta de madeira certificada para atender a demandas industriais e ambientais.
Com o avanço da Expedição Silvicultura e o reforço de programas de fomento, a expectativa é que o setor florestal brasileiro amplie sua participação na pauta do agro, reduzindo pressões sobre áreas nativas e oferecendo uma alternativa de renda estável em ciclos de sete anos. O levantamento inédito também deve orientar políticas públicas para melhorar a produtividade e reforçar a imagem do país como fornecedor de madeira de reflorestamento em escala global.
Safra brasileira movimentou R$ 783 bilhões em 2024, diz IBGE
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (11) os resultados da Produção Agrícola Municipal (PAM) de 2024, confirmando que o agro brasileiro segue como um dos motores da economia nacional.
A soja, principal cultura do país, manteve a liderança em valor gerado, alcançando R$ 260,2 bilhões com uma produção de 144,5 milhões de toneladas. Mesmo com ajustes climáticos que reduziram parte do rendimento, a oleaginosa continua expandindo área plantada e consolidando-se como a commodity mais rentável e estratégica para o Brasil.
O levantamento mostra que, no total, a produção agrícola somou R$ 783,2 bilhões em 2024, resultado que reflete um cenário global de preços mais baixos, mas que não impediu o avanço de culturas importantes. O algodão bateu recorde histórico, chegando a 8,5 milhões de toneladas, enquanto o café teve um salto expressivo de valor, crescendo mais de 58% em relação ao ano anterior e movimentando R$ 69,2 bilhões. A cana-de-açúcar também avançou em valor bruto, atingindo R$ 105 bilhões.
Segundo o IBGE, a área plantada total chegou a 97,3 milhões de hectares, 1,2% maior que em 2023. A soja foi novamente o destaque da expansão, ganhando 1,8 milhão de hectares adicionais e ocupando novas fronteiras agrícolas. Combinados, soja, milho, café, algodão e cana seguem representando a maior parte do valor bruto da produção nacional, reforçando o peso do campo na balança comercial e no abastecimento interno.
