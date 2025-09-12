EUA retiram tarifa sobre celulose brasileira e abrem brecha para café e carnes

Os Estados Unidos deram mais um passo atrás no “tarifaço” ao retirar, nesta semana, a cobrança sobre produtos de celulose. A medida tem impacto direto sobre um setor que responde por 19,1 milhões de toneladas exportadas pelo Brasil em 2024, das quais cerca de 2,8 milhões foram destinadas ao mercado americano, equivalente a quase 80% do consumo local. Matéria-prima essencial para a produção de papel, papel higiênico, fraldas e embalagens, a celulose brasileira garante competitividade às indústrias dos EUA e sua liberação tarifária representa um alívio bilionário para o comércio entre os dois países.

Com a mudança, itens como a polpa química de coníferas e não coníferas deixam de pagar não apenas os 40% extras anunciados em julho, mas também a alíquota de 10% aplicada desde abril. O gesto sinaliza que produtos sem substituto doméstico relevante nos Estados Unidos tendem a ser os primeiros beneficiados.

Nesse cenário, o café desponta como próximo candidato a isenção, já que é totalmente importado pelos americanos. No caso da carne, o avanço é mais incerto devido à pressão do setor pecuário local, embora o consumidor esteja arcando com preços recordes nas gôndolas.

Para o Brasil, a decisão abre espaço para recuperar competitividade após meses de perda de mercado com as sobretaxas. O café e as carnes somam bilhões de dólares na balança comercial, e qualquer flexibilização pode devolver margens a produtores e exportadores. Ao mesmo tempo, a defesa apresentada em Washington contra acusações de práticas desleais segue em análise e não há prazo para uma decisão. Esse contencioso pode influenciar o ritmo das revisões.

Exportadores acompanham cada sinal vindo de Washington. No café, a alta demanda americana e a ausência de produção local são fatores que pesam pela revisão. Já no caso da carne, a negociação tende a ser mais longa, envolvendo embates políticos e lobby interno nos Estados Unidos. O fato é que a retirada das tarifas sobre a celulose mostra que o “tarifaço” de Trump não é irreversível e que há espaço para novos recuos à medida que o custo começa a pesar no bolso do consumidor americano.

Fonte: Pensar Agro