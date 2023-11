Evento de acolhimento celebra dedicação dos servidores da Assistência Social

Servidores que atuam nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Convivência de Idosos (CCI’s) e na sede da Secretaria participaram na manhã desta quarta-feira (29), no auditório da Casa dos Conselhos, de um evento especial como forma de reconhecimento e agradecimento pelo trabalho excepcional realizado ao longo do ano.

A Equipe da Coordenadoria de Proteção Social Básica e a Gerência do SCFV, prepararam uma manhã especial com dinâmicas e depoimentos de usuários e famílias que tiveram suas vidas impactadas positivamente após a inserção no serviço. O evento de finalização dos encontros de capacitações, trouxe também um momento de avaliação do serviço ofertado a nossa população e os depoimentos dos participantes é uma forma de analisar a efetividade do serviço executado pelas equipes ao longo do ano.

O encontro reuniu diversos profissionais, incluindo assistentes sociais, técnicos de referências, orientadores sociais e demais colaboradores que desempenham suas funções inerentes ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Durante o evento, foi destacada a importância do papel desempenhado por esses profissionais no atendimento aos usuários que precisam acessar esse serviço. “Neste encontro procuramos manifestar nosso reconhecimento pela dedicação incansável desses servidores em atender com excelência a população em situação de vulnerabilidade e risco social. A qualidade de vida das famílias atendidas, segundo ela, é diretamente impactada pelo comprometimento e excelência desses profissionais”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência”, Hellen.

“Foi um momento significativo de valorização e reconhecimento dos profissionais que desempenham um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, afirmou a coordenadora da Proteção Social Básica, Maggie Carolina Maidana.

Além de ser um momento de agradecimento, o evento também proporcionou uma reflexão sobre o percurso do ano de 2023. Uma das dinâmicas utilizadas, foi “Jardim Encantado”, que propiciou uma reflexão mais profunda sobre as atitudes enquanto equipe e indivíduos, fortalecendo os laços e os vínculos no trabalho.

Por meio da dinâmica “Jardim Encantado” os participantes puderam refletir sobre como as pequenas atitudes como: gesto carinhoso, palavras de ânimo, aperto de mão, etc. são importantes na nossa convivência com o outro, seja em casa ou no trabalho. Esse encontro de finalização de percurso é o momento em que fazemos reflexões sobre nosso trabalho, nossas atitudes, identificando os pontos positivos, negativos e dialogar sobre possíveis melhorias para o ano de 2024.

“Que de hoje em diante vocês sejam mensageiros da atitude que a cor da sua flor representa. Seja por meio de um olhar carinhoso, um aperto de mão sincero, abraço afetuoso para com a sua família, para com seus amigos, para com seus colegas de trabalho. É um pequeno gesto, que junto com outros, podem fazer a diferença e transformar o lugar onde estivermos”, ressaltou a gerente do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Jenail Almeida.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT