Evento de inovação reúne servidores públicos em maratona com inteligência artificial

Com o objetivo de impulsionar a transformação digital e fortalecer a cultura de inovação no setor público, o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), realiza o IdeIAthon – Maratona de Inovação com Inteligência Artificial (IA). O evento, promovido em parceria com o Sebrae-MT, será realizado nos dias 14 e 15 de outubro, na Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), no Centro Político Administrativo, em Cuiabá, das 8h às 18h.

As inscrições são individuais e limitadas, sendo que serão selecionados apenas 65 inscritos conforme critérios de ordem de inscrição, diversidade de órgãos públicos, equilíbrio de gênero e pluralidade de perfis (serão escolhidos profissionais de Tecnologia/IA e Negócio/Gestão). A confirmação será enviada por e-mail oficial da organização. Quem não for selecionado nesta edição terá prioridade na próxima.

O evento integra a programação do Outubro Movimente 2025, que celebra cinco anos de conexões que transformam, consolidando-se como um dos principais espaços de troca, aprendizado e inspiração voltados à inovação, colaboração e ao serviço público do futuro em Mato Grosso.

Programação

O IdeIAthon reunirá servidores públicos do Estado e da Rede InovaGovMT em uma imersão prática voltada à criação de soluções inovadoras com o uso de inteligência artificial.

Durante dois dias intensos, os participantes vivenciarão todas as etapas do processo de inovação, desde a identificação de problemas e ideação até a validação, prototipação com IA e apresentação final das propostas.

O formato prevê equipes multidisciplinares, compostas por perfis de tecnologia e gestão, que terão apoio de mentores especializados e participarão de talks introdutórios (conversas) que abordarão conceitos e ferramentas digitais de IA. Os participantes serão divididos em equipes, sendo que cada grupo deverá aplicar inteligência artificial em alguma fase do desenvolvimento da solução.

No primeiro dia (14.10), os participantes acompanharão a abertura oficial e a formação das equipes, seguidas pelas etapas de entendimento do problema e ideação, com uso de ferramentas de IA. À tarde, será o momento de desenvolver o mínimo produto viável (MVP) com apoio de mentores.

Já no segundo dia (15.10), as equipes finalizarão os protótipos, participarão de um talk sobre pitch (apresentação curta e objetiva de uma ideia, projeto, produto ou negócio) e farão a defesa de suas soluções para uma banca avaliadora. As melhores propostas serão premiadas durante o encerramento do Outubro Movimente.

A participação é obrigatória nos dois dias de evento. Os inscritos da área de tecnologia deverão levar notebook próprio com autonomia de bateria e configurações básicas para uso de ferramentas de IA.

Serviço | IdeIAthon – Maratona de Inovação com Inteligência Artificial integra o evento Outubro Movimente 2025 – 5 anos de conexões que transformam

Data: 14 e 15 de outubro de 2025, das 8h às 18h

Local: Famato – Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT

Participantes: Servidores públicos do Estado de Mato Grosso

Realização: Seplag-MT e Sebrae-MT

Inscrição: acesse aqui

