Evento debate Educação Inclusiva nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (31), às 8h30, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promove a série de debates “Colóquios Ministeriais” com o tema “Educação inclusiva”. O evento ocorrerá por meio da plataforma Microsoft Teams, com transmissão ao vivo pelo canal do MPMT no YouTube. Acesse aqui

Destinado a membros, servidores e convidados, o debate é promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) e pelo Centro de Apoio Operacional (CAO) Pessoa com Deficiência.

Conforme a programação, a abertura ocorrerá às 8h30, com participação do procurador de Justiça titular da Especializada na Defesa da Cidadania e do Consumidor, José Antônio Borges Pereira, do coordenador da Escola Institucional, promotor de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade e da coordenadora do CAO Pessoa com Deficiência, promotora de Justiça Daniele Crema da Rocha de Souza.

A palestra “Educação inclusiva” será às 8h45, com a promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo (MPSP) Sandra Lucia Garcia Massud. E a partir das 9h45 ocorrem os debates e a apresentação do roteiro de atuação coordenada com os promotores de Justiça Miguel Slhessarenko Junior e Patrícia Eleutério Campos Dower, do CAO Educação.

A série “Colóquios Ministeriais” é um projeto do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola institucional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Fonte: Ministério Público MT – MT