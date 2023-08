28/08/2023

Evento debate regulamentação da Podologia e entrega Moção de Aplausos

Quem nunca precisou de um Podólogo, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde irá precisar. Foi com essa afirmação que o vereador da saúde, Dr. Luiz Fernando (Republicanos), começou a Audiência Pública para debater o Projeto de Lei nº 618/2022, que tem o objetivo de regulamentar à profissão.

O evento realizado nesta sexta-feira (25) na Câmara Municipal de Cuiabá reuniu cerca de 70 profissionais que vieram de variados municípios de Mato Grosso. Como médico, Luiz Fernando defende que a Podologia é importante não apenas no atendimento à pessoa com diabetes e câncer que, se não recebem cuidados necessários nas feridas e machucados, correm riscos de terem membros amputado, mas também para dar suporte técnico para profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Muito satisfeito com a realização da audiência. Tivemos uma verdadeira aula de motivação e conhecimento, pois os profissionais mostraram que têm paixão pelo o que fazem. A regulamentação significa o reconhecimento e a valorização do trabalho dessa classe dentro da sociedade. Abracei a luta desta categoria em Cuiabá. Podólogos são essenciais na saúde e bem-estar das pessoas e merecem todo o nosso reconhecimento e respeito”, disse o parlamentar. Da mesma forma, a deputada federal Gisela Simona, que foi convidada a participar do evento, pelo vereador, disse que abraçou a causa dos Podólogos. “Estou feliz em ter tido a oportunidade de participar da audiência. Aprendi muito sobre a profissão e quero dizer que os Podólogos podem contar com o meu apoio”, afirmou Gisela.

Professor Armando Bega, presidente da Associação Brasileira de Podólogos (ABP) destacou que o Podólogo é o profissional que tem a responsabilidade de diminuir o número de amputações no Brasil, que atualmente, gira em torno de 43 por dia, em pacientes diabéticos. “Se tivéssemos mais profissionais regulamentados, esse número certamente diminuiria muito. A regulamentação vai trazer mais qualidade de vida e melhorias gerais na saúde da população. Agrademos a boa vontade política do vereador Dr. Luiz Fernando que tem conhecimento de causa e sabe a importância da profissão”. O professor informou que já existem algumas regulamentações pelo Brasil afora, como por exemplo, em São Paulo. Segundo ele, alguns municípios já conseguiram inclusive, colocar a Podologia dentro do Serviço de Único de Saúde (SUS), para que todo cidadão tenha direito de usufruir do serviço.

A presidente da Comissão Mato-grossense dos Podólogos, Podóloga Vera Santana, disse que a realização da audiência, contribuiu para que a população de Cuiabá e Mato Grosso pudessem conhecer melhor a importância do trabalho desenvolvido pela classe. “Agradecemos imensamente o vereador Dr. Luiz Fernando por todo o apoio que vem nos dando. Nosso sonho é que a Podologia seja oferecida em toda a Rede SUS para que todos tenham acesso ao nosso serviço, que, aliás, vai muito além, mas muito além mesmo, da unha encravada”, lembrou Vera Santana.

Embora ainda seja muito confundida com o trabalho de pedicures, atuantes na aparência, embelezamento e higienização dos pés, a Podologia permite ao profissional da área, o conhecimento, técnica e instrumentos necessários para atender a situações mais graves, como unha encravada, infecções, doenças de pele, rachaduras, e outros tipos de problemas.

Assim, para exercer a profissão, o Podólogo deve, naturalmente, se qualificar tecnicamente para cumprir com seus atendimentos e diagnosticar, prevenir, investigar, estudar e tratar as patologias dos pés, além de aconselhar os pacientes sobre cuidados necessários, como o tipo de calçado a ser usado, a forma correta de cortar as unhas e os cremes, pomadas e medicamentos adequados ao que a pessoa precisa.

Já são mais de 50 mil Podólogos no Brasil e quase 3000 mil profissionais no Estado de Mato Grosso, que aguardam ansiosamente pela regulamentação da profissão. A nona edição do Atlas de Diabetes, produzido pela Federação Internacional de Diabetes, em 2019, mapeou as dimensões da doença em 138 países e mostrou que houve crescimento da sua incidência. No Brasil a população com diabetes aumentou em 31%. Hoje em dia, aproximadamente 24% dos gastos com Saúde Pública no nosso País são relacionados à enfermidade.

“É uma profissão que salva vidas. Estamos juntos nesta luta e também pela inclusão da Podologia na Rede Pública de Saúde”, reforçou Luiz Fernando. O vereador ainda entregou Moção de Aplausos ao Sr. Armando Bega em reconhecimento a sua luta pela regulamentação da Podologia no Brasil. No dia 11 de setembro próximo, o vereador vai realizar uma Sessão Solene para homenagear Podólogos de Mato Grosso. Também é de autoria dele, o PL 191/2023 que institui o Dia Municipal do Podólogo em Cuiabá, a ser comemorado no dia 04 de dezembro.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT