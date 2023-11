Evento em Chapecó discute lavoura-pecuária e melhoramento genético

Discussões sobre a integração lavoura-pecuária, o papel do melhoramento genético e as estratégias de terminação intensiva de bovinos, foram temas do 2º Fórum Brasil Sul de Bovinocultura de Corte, pré-evento do 12º Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite, que está sendo realizado em Chapecó, Santa Catarina.

O Fórum Brasil Sul de Bovinocultura de Corte é parte integrante do 12º Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite, organizado pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet). Além das palestras, o evento abrange a 7º Brasil Sul Milk Fair e o 1º Simpósio Catarinense de Pecuária de Leite à Base de Pasto.

O Simpósio, que teve início terça-feira (7) e termina nesta quinta-feira (09.11), proporcionando uma visão abrangente e atualizada do cenário da bovinocultura de leite, com enfoque na genética e saúde dos animais. Inovações como a Fazenda do Futuro e visitas de campo à produção de leite à base de pasto pela Epagri também enriquecem a programação, oferecendo uma imersão completa nas tendências e práticas mais recentes do setor.

Integração Lavoura-Pecuária: Uma Jornada para Maior Rentabilidade

O professor Paulo Fernando Adami, do curso de Agronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), trouxe reflexões sobre “A importância da integração lavoura-pecuária na cadeia produtiva da carne”. Ele destacou a integração como uma estratégia versátil, capaz de promover rentabilidade e estabilidade produtiva. Especialmente relevante para o contexto de Santa Catarina, onde condições climáticas podem ser imprevisíveis, a integração lavoura-pecuária oferece uma solução para mitigar riscos, ao diversificar os sistemas produtivos. Adami enfatizou que, mesmo em propriedades menores, a integração pode ser implementada, proporcionando uma abordagem mais robusta e eficiente à produção de carne.

Melhoramento Genético: Rumo a uma Pecuária Sustentável

A segunda palestra, ministrada por Fernando Cardoso, chefe geral da Embrapa Pecuária Sul em Bagé/RS, focou em “O papel do melhoramento genético para pecuária sustentável”. Cardoso delineou como a genômica pode impulsionar a sustentabilidade na pecuária, através da criação de animais mais produtivos e adaptados. A influência da genômica em diferentes aspectos, como produção de leite, eficiência alimentar e resistência a doenças, foi destacada. Cardoso ressaltou a importância de considerar o sistema de produção, o mercado e as demandas ao definir objetivos e critérios de seleção para o melhoramento genético. Ele também apresentou o modelo bio-econômico de MacNeil, enfatizando a resistência à parasitas como um dos componentes cruciais.

Terminação Intensiva: Maximizando Eficiência na Produção de Carne

Encerrando o Fórum, o professor Alvaro Simeone, especialista em nutrição de gado de corte na Faculdade de Agronomia do Uruguai, compartilhou insights sobre a “Terminação intensiva de bovinos de corte a pasto”. Ele apresentou dados gerados pela Unidade de Produção Intensiva em Gado de Corte (UPIC), destacando as tecnologias relacionadas à terminação de bovinos para carne, combinando pastagens com alimentos concentrados. Simeone enfatizou a importância da análise econômica ao considerar a incorporação de alimentos concentrados, apontando para a necessidade de avaliar a viabilidade em diferentes cenários de custos.

SERVIÇO



Programação de hoje (09.11):

Painel: Genética e Saúde – AUDITÓRIO PRINCIPAL

8h: Impactos do estresse calórico e da emissão de gases de efeito

estufa em rebanhos leiteiros: estratégias de seleção genômica para

minimizar seus efeitos

Palestrante: Dr. Marcos Vinicius Barbosa da Silva

9h: Pontos-chaves no período de transição

Palestrante: José Eduardo Portela Santos

10h: Milk Break

10h40: Distúrbios metabólicos: o que está em jogo?

Palestrante: José Eduardo Portela Santos

11h40: Mesa Redonda

12h20: Encerramento e sorteio de brindes

Dia 09/11

13h30: Visita à campo – Conhecendo a realidade da produção de leite

à base de pasto – Visita na propriedade de família acompanhada pela

Epagri.

Fonte: Assessoria SBSBL

Fonte: Pensar Agro