Evento formativo abre atividades escolares para o segundo semestre da rede municipal

Profissionais da rede pública municipal de Educação participaram, na segunda-feira (17), do 7º Seminário de Educação Básica. O evento, no formato híbrido, com palestra presencial para 420 gestores, e transmissão da programação pelo canal da Escola Cuiabana no YouTube, abriu o calendário escolar do segundo semestre com palestra do Prof. Clóvis de Barros Filho.

Antes da palestra, o Coral Infantojuvenil Canto da Gurizada, formado por estudantes dos 4º e 5º Anos de 10 unidades da rede pública Municipal, apresentaram canções da cultura popular regional e nacional no repertório, apresentaram Alecrim dourado, Passaredo, Pomar, De gotinha em gotinha e Rosa Amarela.

A secretária municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, lembrou que a rede tem dois grandes momentos. O primeiro, a Aula Inaugural no início do Ano Letivo, onde todos os profissionais participam de formação, e no segundo semestre, o Seminário de Educação Básica. “Durante este evento, analisamos as metas estabelecidas lá no começo do ano, fizemos um balanço do que precisa melhorar, o que já alcançamos e traçamos novas metas para o segundo semestre. Isso a rede faz por inteiro. Todas as unidades traçam suas novas metas a fim de alcançarmos nossos objetivos, no final do ano”, disse ela.

Ao fazer um balanço dos avanços da educação na atual Administração Municipal, a secretária destacou o amadurecimento dos profissionais da Educação. “A rede amadureceu muito, nós crescemos muito. Eu tive o privilégio de estar desde 2017, no início da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, e ele sempre diz, nós precisamos fazer o melhor na educação. Cuiabá avançou em todos os sentidos, no pedagógico e em infraestrutura. Estamos agora reestruturando a nossa política porque na aula inaugural do ano que vem nós vamos entregá-la novamente, a última edição da gestão Emmanuel Pinheiro com todas as alterações incluindo a rotina universalizada das creches, das crianças até o segundo ano’, disse Edilene Machado.

Palestra

Com o tema Protagonismo e coragem, Clóvis de Barros Filho disse que o professor que assume a responsabilidade pelas suas escolhas e coloca toda a sua lucidez a serviço da sua definição curricular, oferece aos estudantes o que ele tem de melhor, e se apresenta como referência corajosa de quem não se contenta em repetir práticas já consolidadas, com o pretexto de que existe maior facilidade ou comodidade em repeti-las. “Ousar correr o risco de fazer diferente para que haja aperfeiçoamento. É preciso que os profissionais da educação assumam a coragem e a responsabilidade de tomar decisões. Como é sabido, toda a prática curricular pressupõe escolhas. Não é possível ensinar tudo, mas é preciso definir valores em função do tipo de sociedade que queremos para nós. Se não batermos no peito e assumirmos a responsabilidade que é a nossa, de quem é o educador e de quem é o professor, continuaremos sendo atropelados por uma sociedade que, de um modo geral, não nos respeita”, salientou.

A palestra magna foi visualizada por 4.819 profissionais. Durante o período da tarde, pelo canal da Escola Cuiabana no Youtube, foram exibidos relatos de experiências exitosas, implementadas pelos profissionais da educação em unidades da rede com 4.111 visualizações.

Durante o Seminário, em duas oficinas presenciais, os profissionais discutiram os resultados obtidos nas avaliações interna e externa já realizadas, com estudantes do 5º Ano. As oficinas reuniram 112 profissionais.

Participaram da abertura do evento, a secretária-adjunta de Educação, Débora Marques Vilar, o diretor de Gestão Educacional, Marco Antônio Alves Braga, a coordenadora técnica de Ensino, Elijane Gonçalves, a presidente do Conselho Municipal de Educação, Andrea Santos, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – Subsede de Cuiabá (Sintep-Cuiabá), o presidente do Colegiado de Diretores da Rede Pública, Ednilson Albino de Carvalho, presidente do Colegiado de Diretores da Rede Pública Municipal.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT