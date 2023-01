Evento online transmitido pelo Canal 1, da Escola Cuiabana no YouTube, conta com a participação de mais de 2,5 mil pessoas

O Trio Pescuma foi a principal atração na primeira noite de retomada do projeto ‘Rasqueado de Rua’, celebrado no Museu do Rio Cuiabá – ‘Hid Alfredo Scaff’, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo (SMT). A programação segue aberta até o próximo dia 10 de fevereiro, com apresentações musicais toda quinta-feira e também às sextas-feiras, das 18h às 22h, no local.

Criado há mais de três décadas pelo músico, compositor e mestre da cultura popular mato-grossense, Milton Pereira de Pinho, o popular ‘Guapo’, as festividades eram realizadas, anteriormente, em praças públicas, no entanto, em razão da pandemia da Covid-19, teve seu modelo reformulado pelo atual, oferecendo assim, um pouco mais de conforto e comodidade aos frequentadores, mantendo viva e em evidência as tradições cuiabanas.

A titular da SMT, Nilza Taques, externou que a gestão Emanuel Pinheiro se sente lisonjeada em recepcionar essa grande festa de valorização das manifestações culturais. “Estamos muito contentes em ver essa grande festa e poder prestigiar de perto. A nossa casa está de portas abertas para receber a comunidade com todo amor e carinho, uma opção de entretenimento à disposição de todos”, comentou.

Já ‘Guapo’, revelou que em razão da pandemia, os calendários precisam ser suspensos. Entretanto, é reaberto em grande estilo e com total segurança, à disposição da sociedade. “São muitas gerações que pertencem ao programa. Tivemos uma pequena pausa, mas, agora tudo volta ao normal, com muita música boa e o melhor do rasqueado e lambadão”, completou.

Para os próximos dias, já confirmaram presença as bandas Scort Som, Mega Boys e Lambadeiros de Elite, João Eloy, Os Originais, entre outras.

Serviço:

Projeto “Rua do Rasqueado, 30 Anos de História”

Local: Museu do Rio “Hid Alfredo Scaff” (Avenida Manoel José de Arruda, 1.899, Bairro do Porto)

Horário: Das 18h às 22h

Dias: 26 e 27 de janeiro; 02 e 03 de fevereiro; 09 e 10 de fevereiro (quintas e sextas-feiras)