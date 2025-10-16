Evento Outubro Movimente completa cinco anos de inovação no serviço público

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, é parceira da 5ª edição do Outubro Movimente, programa cultural promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

O evento será realizado de 20 a 24 de outubro e tem como objetivo fomentar a cultura de inovação e tecnologia no setor público.

Serão cinco dias de palestras, cursos e oficinas, nos formatos presencial e online, com mais de 800 vagas destinadas aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

Em sua edição comemorativa, o programa convida os participantes a refletirem sobre os desafios, as oportunidades e o protagonismo dos servidores na construção de um governo mais ágil, eficiente e centrado no cidadão.

O tema deste ano reforça o compromisso com a renovação das energias, o fortalecimento do ecossistema de inovação pública e a preparação dos servidores para os próximos passos da transformação digital.

O secretário de Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra, destacou que o evento se consolidou como um símbolo importante para o Estado.

“O Outubro Movimente nasceu com o propósito de movimentar ideias e transformar realidades dentro do Governo de Mato Grosso. Hoje, é um símbolo de como a inovação fortalece a eficiência da gestão e o compromisso com o cidadão. O engajamento de milhares de servidores mostra que estamos no caminho certo ao investir em pessoas e soluções que tornam a gestão pública mais moderna e colaborativa”, afirmou.

Desde a primeira edição, o programa já mobilizou mais de 2 mil servidores, com a participação de mais de 30 palestrantes voluntários, e promoveu um ambiente de aprendizado e colaboração, estimulando a troca de experiências e a criação de soluções inovadoras. Um dos destaques é o Desafio de Inovação, no qual equipes desenvolvem, em apenas 30 dias, protótipos para aprimorar o ambiente de trabalho, com o apoio de mentores e especialistas.

Devido ao seu sucesso e impacto, o Outubro Movimente foi institucionalizado como ação anual do Governo de Mato Grosso, compondo o eixo de Eficiência Pública do Programa Mais MT. Em 2021, o programa recebeu o Prêmio Espírito Público, reconhecimento nacional por seu impacto positivo na administração pública.

Para o secretário adjunto de Planejamento e Governo Digital da Seplag, Sandro Brandão, o evento demonstra, na prática, como a inovação e as tecnologias digitais vêm se consolidando no setor público.

“Em 2025, o Outubro Movimente chega à sua quinta edição, reafirmando-se como um dos maiores movimentos de estímulo à criatividade, à inovação e à cultura digital no governo. Esta edição comemorativa celebra uma trajetória de conquistas, mas, acima de tudo, nos provoca a refletir sobre o futuro do serviço público, um futuro que será cada vez mais dinâmico, colaborativo e orientado pela inteligência coletiva e pelo uso estratégico da tecnologia”, destacou.

Fonte: Policia Civil MT – MT