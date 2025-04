Evento sobre Autismo reúne mais de 2 mil pessoas em Cuiabá

Cuiabá sediou o evento de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), que reuniu mais de 2 mil pessoas. O encontro foi promovido nesta sexta-feira (4) e é marco para a educação e a inclusão de pessoas com deficiência na cidade, com uma ênfase especial no papel dos cuidadores de alunos com deficiência (CADs) e na capacitação de profissionais da rede municipal de ensino.

Organizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) em parceria com a Prefeitura de Cuiabá e outras entidades, o evento fez história ao se concentrar em uma área crucial para o atendimento a crianças com autismo. A maior parte do público presente foi composta por CADs, que desempenham papel fundamental no cuidado e na inclusão das crianças com TEA nas creches e escolas. A capacitação ofereceu aos profissionais a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos sobre como identificar e lidar com os comportamentos de crianças com autismo, garantindo uma abordagem mais sensível, técnica e eficaz.

O ponto alto do evento foi a palestra do renomado neurologista Thiago Gusmão, que abordou o tema “Transtornos do neurodesenvolvimento na sala de aula”. Gusmão detalhou como identificar sinais de alerta do TEA e a importância do diagnóstico precoce. Ele explicou como esses sinais podem ser fundamentais não só para os pais, mas também para os profissionais da saúde, contribuindo para um acompanhamento mais assertivo das dificuldades acadêmicas e comportamentais das crianças.

Em seu discurso, o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, destacou a importância do evento, afirmando que ele representou um “divisor de águas” no processo de conscientização sobre o autismo. “A inclusão das cuidadoras no evento foi pensada para ampliar a qualidade do atendimento às crianças com deficiência no município. Elas desempenham um papel essencial no cotidiano dessas crianças, e por isso, é fundamental que estejam bem preparadas”, disse.

A desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho também fez questão de ressaltar o impacto positivo do evento. “A participação massiva das CADs é um reflexo da importância dessa iniciativa. O prefeito teve uma visão histórica ao incluir essas profissionais, que passam a maior parte do tempo com as crianças e, por isso, precisam estar cada vez mais atentas às suas necessidades. Só assim conseguiremos promover uma inclusão verdadeira na sociedade”, afirmou a desembargadora.

O evento não apenas reforçou a importância da conscientização, mas também contribuiu para a implementação de políticas públicas mais eficazes para o atendimento a pessoas com TEA, sendo um passo significativo para garantir um futuro mais inclusivo e acessível para todos.

#PraCegoVer

Na imagem principal está o prefeito Abilio, a desembargadora Nilza e o médico Thiago Gusmão. Os três estão no palco do evento sobre conscientização sobre o autismo. O prefeito estão discursando com um microfone e os dois ao seu lado estão atentos aos seus agradecimentos. Na galeria de imagens várias fotos do evento destacando o número de pessoas que estavam nas capacitações.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT