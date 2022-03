Ex-aluno do PER implanta projeto de melhoramento genético

O Programa Empreendedor Rural (PER), fruto de uma parceria entre o Sistema FAEP/SENAR-PR, Sebrae-PR e Fetaep, é conhecido por transformar a realidade de milhares de produtores rurais do Paraná. No programa, os participantes aprendem a construir um projeto de negócio. Em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, o estudante de agronomia Bruno Tito Moura, aluno do PER em 2021, já está colocando seus planos em prática.

Filho de produtores rurais, Moura auxilia o pai nos afazeres da propriedade voltada à pecuária de corte. “Nosso gado é bastante padrão e trabalhávamos com engorda de fêmeas. As coisas estavam meio paradas e meu pai desanimado. Então eu comecei a pensar em algo para melhorar os negócios. Me ofereceram o PER e decidi participar. Durante o curso, consegui amadurecer minhas ideias e entender o que era melhor para nossa propriedade”, conta.

Moura tinha duas alternativas: comprar bezerros de melhor raça ou investir em melhoramento genético. Ao lado do pai, optaram pela inseminação artificial com o suporte de um veterinário especializado, que deu bons resultados iniciais, atingindo taxa de prenhez de 51%. De 410 animais, foram 180 vacas inseminadas, com 93 prenhas confirmadas. A meta é destinar 300 animais para reprodução, para que sejam colocados à venda enquanto estiverem prenhas.

“É uma experiência nova na pecuária e estamos com boas expectativas. Às vezes a gente tem uma vontade e a realidade é diferente. Por isso o PER foi muito importante, pois tivemos suporte na tomada de decisões. O programa ajuda a encontrar viabilidade para nossas ideias”, aponta Moura.

Segundo Gumercindo Fernandes, instrutor do SENAR-PR que trabalha há 19 anos com o PER e acompanhou o projeto, o programa foi importante para Moura e o pai encontrarem, juntos, o melhor caminho para os negócios.

“O PER consegue aproximar gerações. Nas turmas de 2020 para a cá, a gente conseguiu tocar nesse ponto de uma forma que o aluno busque efetivamente a participação da família nos objetivos do projeto”, relata. “O projeto só seria implantado se ele sentasse e decidisse junto com a família, porque o comando está com o pai. O PER deu o caminho e eles deram o passo à frente”, complementa.

Serviço

O Programa Empreendedor Rural (PER) é ofertado pelo SENAR-PR desde 2003 e passou por reformulação em 2020. O PER tem 136 horas de duração, que abrangem 17 encontros presenciais. Durante o curso, os participantes trabalham uma proposta de mudança no seu empreendimento rural, com elaboração de um plano de negócio. As inscrições são realizadas no portal do Sistema FAEP/SENAR-PR (sistemafaep.org.br), na seção Cursos SENAR-PR, ou nas regionais da entidade.