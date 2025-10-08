Connect with us

Cuiabá

Ex-secretária de Gestão Municipal é ouvida em CPI na Câmara de Cuiabá

Publicado em

07/10/2025
Camile Souza | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá&nbsp
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Fraudes Fiscais, presidida pela vereadora Michelly Alencar (União Brasil), realizou na tarde desta terça-feira (7) mais uma oitiva, dessa vez com a ex-secretária de Gestão Municipal, Ellaine Cristina Ferreira Mendes. O depoimento foi parte da série de oitivas realizadas pela comissão, que busca apurar possíveis irregularidades na gestão fiscal do município.
Em sua fala, a presidente da CPI destacou que o depoimento trouxe uma confirmação importante: a ex-secretária reconheceu que ocorreram fraudes fiscais na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro.&nbsp
“Acredito que o ponto mais relevante dessa oitiva foi a confirmação de que houve violação à Lei de Responsabilidade Fiscal na administração do prefeito Emanuel Pinheiro. A ex-secretária confirmou que, no final do ano, despesas foram empenhadas e liquidadas sem a devida previsão orçamentária”, afirmou&nbsp Michelly Alencar.
O vereador e relator da CPI, Daniel Monteiro (Republicanos) também se pronunciou sobre a oitiva. Ele afirmou que sua principal indagação foi sobre a violação do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata da obrigatoriedade de um planejamento orçamentário adequado para o pagamento das despesas.&nbsp
“Perguntei de forma clara e objetiva se as irregularidades cometidas estavam relacionadas a um ato deliberado, ou seja, se foram feitas de forma dolosa. A ex-secretária informou que, dentro das limitações de sua secretaria, ela alertou os demais secretários sobre a situação, mas não confirmou que a violação foi intencional”, destacou Monteiro.
A reunião também contou com a presença do membro da comissão, vereador Kássio Coelho (Podemos). Ao final da oitiva, os membros da comissão avaliaram que o depoimento de Ellaine Mendes foi satisfatório e se alinha com as informações já levantadas nas oitivas anteriores.
A comissão parlamentar de inquérito se reunirá novamente nesta quarta-feira (8) para ouvir o ex-secretário de Obras, José Roberto Stopa.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

Maysa Leão propõe audiência pública para debater insalubridade na área da saúde em Cuiabá

Published

31 minutos atrás

on

07/10/2025

By

Ana Cláudia Fortes | Assessoria da Vereadora Maysa Leão&nbsp
A vereadora Maysa Leão (Republicanos) usou a tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá, nesta terça-feira (7), para anunciar a realização de uma audiência pública voltada ao debate sobre a insalubridade dos profissionais da saúde do município. A proposta, que parte de uma indicação da parlamentar, busca reunir todas as categorias da saúde, representantes do poder público e do Ministério Público Estadual para discutir soluções justas e conjuntas.
O evento está marcado para o dia 20 de outubro e deve contar com a participação de representantes de sindicatos, do Executivo Municipal e da sociedade civil.
“Hoje votaremos o requerimento de uma audiência pública que estou propondo, para a qual quero convidar todos os nobres colegas vereadores. Precisamos discutir a questão da insalubridade dos servidores da saúde com seriedade e escuta ativa. Tenho certeza de que todos os 27 vereadores desta Casa estarão empenhados em buscar uma solução justa”, afirmou Maysa.
A parlamentar ressaltou que o diálogo com as categorias foi fundamental para definir o formato da audiência, que nasceu de uma solicitação inicial do Sindicato dos Médicos, mas se ampliou com a adesão de enfermeiros, técnicos e demais profissionais da saúde.
“Essa não é uma audiência da vereadora Maysa Leão. É uma audiência dos 27 vereadores, construída com o apoio de todas as categorias. Queremos ouvir os profissionais que estão na ponta, que enfrentam diariamente condições difíceis, que lidam com riscos e que lutam por uma remuneração justa, não como prêmio, mas como um direito”, destacou.
Maysa reforçou que o objetivo é ouvir primeiro os trabalhadores e, a partir daí, construir caminhos concretos junto ao Ministério Público, à Prefeitura de Cuiabá e à Secretaria Municipal de Saúde.
“Trabalhar no SUS de Cuiabá não é fácil. É uma tarefa árdua, e é por isso que essa audiência precisa começar ouvindo quem vive essa realidade. Vamos buscar juntos um denominador comum que valorize e respeite esses profissionais”, concluiu.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Câmara aprova projeto que proíbe bebidas alcoólicas em festas escolares

Published

31 minutos atrás

on

07/10/2025

By

Débora Inácio | Assessoria da vereadora Michelly Alencar&nbsp
A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou,&nbsp nesta terça-feira&nbsp (7),&nbsp projeto de lei de autoria da vereadora Michelly Alencar, que proíbe a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em festas e comemorações promovidas por instituições de ensino infantil e fundamental na capital.
Na justificativa, Michelly destaca que o objetivo da proposta é garantir um ambiente saudável, seguro e adequado ao desenvolvimento das crianças e adolescentes que frequentam as instituições de ensino.
&nbsp“A presença de bebidas alcoólicas em eventos escolares, especialmente aqueles voltados para o público infantil e juvenil, pode gerar sérios riscos à saúde física e mental dos alunos, além de comprometer a qualidade das atividades educacionais e sociais”, reforçou a parlamentar.
Michelly também ressaltou que a medida está em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e contribui para que as escolas cumpram seu papel na formação de uma sociedade mais justa, responsável e consciente.&nbsp
“As instituições de ensino devem ser espaços de aprendizado e convivência saudável. A proibição é uma forma de proteger nossos alunos dos riscos associados ao consumo de bebidas alcoólicas e de promoção de valores que fortaleçam a cidadania”, completou.
O&nbsp projeto de lei segue agora&nbsp para sanção do Executivo.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA07/10/2025

Polícia Militar prende em flagrante autor de feminicídio em Sinop

Policiais militares do 11º Batalhão prenderam em flagrante um homem, de 53 anos, suspeito pelo feminicídio que vitimou Geovana Diogo...
SEGURANÇA07/10/2025

Homem é preso pela Polícia Militar por violência doméstica em Paranaíta

Um homem, de 59 anos, foi preso pela Polícia Militar pelos crimes de ameaça e lesão corporal, nesta terça-feira (7.10),...
SEGURANÇA07/10/2025

Governador retira “gatilho” e antecipa promoções de PMs e Bombeiros

O governador Mauro Mendes anunciou, nesta quarta-feira (7/10), o envio de dois projetos de lei à Assembleia Legislativa para possibilitar...

MT

Brasil

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262