Execução do Plano de Ação da Secretaria de Saúde centraliza ações para Upas e Policlínicas

A Semana Pedagógica 2023 prossegue nesta sexta-feira (20) com a Acolhida aos Profissionais nas unidades educacionais. Durante a abertura do evento, nesta quinta-feira (19), diretores das 170 unidades da rede pública participaram de uma reunião de alinhamento e, no período da tarde, com diretores escolares e coordenadores das unidades que atendem ao Ensino Fundamental, foi apresentado o resultado da Prova Cuiabá.

Este ano, o evento formativo termina no dia 3 de fevereiro, com a realização da Aula Inaugural, no Hotel Fazenda Mato Grosso. Na programação da Semana Pedagógica estão previstas palestras on-line, com transmissão pelo canal da Escola Cuiabana, no YouTube e pela Plataforma Zoom, e momentos presenciais nas unidades educacionais, além de oficinas, com a abordagem de temas que afetam o cotidiano das salas de aula e o processo de ensino e aprendizagem. A Semana Pedagógica tem como objetivo subsidiar os cerca de 9 mil profissionais da Educação do Município, no seu trabalho educativo e na realização do planejamento escolar referente ao Ano Letivo.

Na abertura do evento, no Hotel Mato Grosso Palace, a Secretária de Educação, Edilene de Souza Machado, falou sobre os avanços da Educação no Município e as prioridades da gestão para o ano letivo 2023. Na infraestrutura, destacou a entrega em 2022, das obras de reforma e ampliação de 19 unidades de creches, que passaram a atender como Centros Educacionais Infantis Cuiabanos (CEIC). “Ampliamos o atendimento das crianças da faixa etária de creche, com recursos do município e, em 2023, a gestão Emanuel Pinheiro planeja entregar mais 19 CEIC, finalizando o ano com 100% de unidades reformadas nessa modalidade de ensino”, salientou.

Na área pedagógica, entre as prioridades da gestão, está a recomposição das aprendizagens. “Esta é a sétima Semana Pedagógica da Gestão Emanuel Pinheiro. É um processo de evolução. Na reunião com os diretores, avaliamos as metas alcançadas e apresentamos os desafios para 2023. A prioridade da gestão na Educação, além dos investimentos na infraestrutura das unidades é a recomposição das aprendizagens. Os resultados da Prova Cuiabá provam o compromisso dos nossos profissionais com a Educação”.

Avanço

No período da tarde, assessores da Coordenadoria de Formação apresentaram os resultados da Prova Cuiabá. A avaliação foi realizada em novembro do ano passado por mais de 35 mil estudantes do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da rede pública municipal. A média geral da rede, envolvendo estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental, foi de 70,4.

De acordo com o Prof. Dr. Gilberto Fraga de Melo, o resultado alcançado em 2022, é extremante satisfatório. “A estimativa que tínhamos, de trabalhar pelo menos cinco anos para a recomposição das aprendizagens em decorrência da pandemia, em Cuiabá, será de dois anos. Uma análise criteriosa e a tomada de decisão para superarmos os desafios foi fundamental. Houve investimento na aquisição de material, na qualificação dos profissionais e na reestruturação da assessoria pedagógica para atender as necessidades da rede”, destacou.

A coordenadora de Formação, Eliane Quinhone disse que a alfabetização é a prioridade para que a rede continue avançando. “Os nossos esforços estão sendo direcionados no sentido da recomposição das aprendizagens e na sua consolidação. Todas as unidades educacionais serão mobilizadas para se engajarem em atividades que tenham como foco a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, fortalecendo a equidade e a qualidade da prática educativa implementada nas escolas”, disse a coordenadora.

A avaliação reuniu questões de Língua Portuguesa e de Matemática e foi aplicada aos estudantes do Ensino Fundamental (do 1º ao 9º Ano), e da Educação de Jovens e Adultos (Alfabetização, 2ª e 3ª Fases).

Participaram do evento, a secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar, a diretora Administrativa e Financeira da Secretaria de Educação, Silene Ticianel, do diretor de Gestão Educacional, Marco Antônio Braga, coordenadores técnicos entre outros.

Confira a Programação da Semana Pedagógica 2023

Data: 23/01

Portal Escola Cuiabana – Canal 1

Matutino e Vespertino

Hora: 7h30

Abertura

Palestra 1 – ‘Práticas necessárias para o fortalecimento da aprendizagem: habilidades estruturantes em Língua Portuguesa e Matemática do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental.

Formadora: Profª Me. Geny Lustosa (Aprender Editora)

Mediadora: Profª. Esp. Mariluci de Souza Farias Brandão (COC/CTE/DGE/SME)

Palestra 2 – ‘Desafios para a consolidação da alfabetização: resultados das avaliações externas e intervenções pedagógicas prioritárias para as turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental’.

Formadora: Proª. Me. Josemeire do Nascimento Ferreira (COC/CTE/DGE/SME)

Mediadora: Profª. Esp. Mariluci de Souza Farias Brandão (COC/CTE/DGE/SME)

Público – Professores do 1º ao 3º Ano, Sala de Apoio e Coordenadores Pedagógicos

Encerramento – 11h30

Portal da Escola Cuiabana – Canal 2

Matutino e Vespertino

Hora: 7h30

Abertura

Palestra 1 – Práticas necessárias para o fortalecimento da aprendizagem: habilidades estruturantes em Língua Portuguesa e Matemática 4º e 5º Ano do Ensino Fundamental

Formadora: Profª. Me. Paula Querido (Editora Moderna)

Mediadora: Profª. Esp. Melissa Lílian Teixeira (CT/CTE/DEGE/SME)

Hora: 9h30

Palestra 2 – ‘Desafios para a consolidação das aprendizagens em Língua Portuguesa e Matemática: resultados das avaliações externas e intervenções pedagógicas prioritárias para as turmas do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental’

Formadoras: Profª. Me. Cecília Batista Duarte Campos (CF/CTE/DGE/SME)

Profª. Me. Eliane Oliveira Mendes Quinhone (CF/CTE/DGE/SME)

Mediadora: Profª. Esp. Melissa Lílian Teixeira (CT/CTE/DEGE/SME)

Público – Professores do 4º e 5º Ano do Ensino Fundamental