Executivo Municipal e diretoria da Nova Rota Oeste ajustam últimos detalhes para obras na BR-163 em Sinop

Os últimos detalhes para início das obras de duplicação, dispositivos e passarelas da BR-163 no perímetro urbano de Sinop foram acertados, ontem (08), em reunião entre o prefeito Roberto Dorner (Republicanos) e os membros da Nova Rota Oeste. O encontro confirmou a construção de seis viadutos ao longo dos aproximadamente 40 quilômetros em que a rodovia ‘corta’ a cidade, sendo que dois deles terão início ainda neste ano, segundo a concessionária.

“Estou satisfeito. Foi uma reunião muito importante, a segunda após o governo assumir a concessão, e a gente fica feliz porque os entendimentos ficam mais fáceis. Nós precisamos sempre evoluir e isso está acontecendo. Eu estou feliz porque estamos nos entendendo, conversando e trazendo sempre o melhor caminho, para que possamos dar dignidade e um trânsito melhor para o nosso povo da região norte do Estado de Mato Grosso”, destacou Dorner, ao fim do encontro, que foi marcado pela assinatura do termo de concordância para início das obras.

Os seis viadutos que serão construídos em Sinop estarão localizados nos seguintes pontos: KM 816 (MT-438/próximo a uma usina de etanol); KM 831 (na região de um supermercado e acesso a MT-140/Santa Carmem); KM 833 (avenida Foz do Iguaçu); KM 839 (Avenida Jonas Pinheiro); KM 844 (MT-423/Cláudia) e no KM 855 (acesso a MT-220). Destes, os dois primeiros a serem construídos são nos quilômetros 833 e KM 839.

De acordo com o gerente de Relações Institucionais da Rota do Oeste, Roberto Madureira, Sinop está no momento mais avançado para início das obras de implantação dos dispositivos, que tem como principal finalidade garantir a fluidez e segurança no trânsito. “É sempre uma grande equação juntar o trânsito municipal, que normalmente só quer passar de um lado para o outro, ir à escola e ao trabalho, e o fluxo de longa distância, que é a natureza da BR, que escoa todos os bens produzidos e que traz também os insumos para Sinop. Então, a ideia com o projeto de travessia urbana é justamente conseguir fazer a confluência ideal desses dois mundos, garantindo sempre a fluidez do fluxo de longa distância com a segurança viária e a mobilidade com quem mora na cidade. A ideia dos viadutos é exatamente essa”, detalhou.

Madureira aponta que, a partir do início da construção dos viadutos (KM 833 e 839), que devem ocorrer ainda neste semestre, as obras no perímetro urbano de Sinop não deverão parar. “A gente começa contratando esses dois viadutos, cumprindo o nosso cronograma de iniciar esse ano, mas é importante entender que as obras em Sinop não vão parar mais por um bom tempo. Então, concluindo esses viadutos, a gente deve iniciar a duplicação do trecho até o Camping Clube e, depois, outros trechos, sentido Sorriso e, também, na sequência, os demais viadutos”, pontuou Madureira, ao lembrar que a compreensão da população neste período será fundamental devido aos transtornos que as obras ocasionarão no momento para que o resultado futuro chegue.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT