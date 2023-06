Expediente em Porto Alegre do Norte está suspenso nesta quarta-feira

O Programa Pesquisa e Inovação na Escola (PIE) lançado ano passado (2022) pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat) tem alcançado resultados promissores. O programa busca incentivar a realização de projetos de pesquisas científicas e inovação tecnológica em escolas da Rede Estadual de Mato Grosso.

Um projeto que se destacou na primeira edição foi o desenvolvido pelos alunos da Escola Estadual Padre João Panarotto, localizada no bairro CPA IV, em Cuiabá. Sob a coordenação da professora Luzia Cardoso Neves, os estudantes se dedicaram ao projeto intitulado “Empreendedorismo, economia sustentável”. Utilizando materiais descartáveis e reciclados, eles produziram artesanatos, peças decorativas e souvenirs, explorando o uso de madeiras, plásticos e vidros.

Luzia ressaltou a importância das bolsas do programa para o sucesso do projeto. Conforme ela, o apoio financeiro e o incentivo fornecido pelas bolsas foram fundamentais para o apoio às pesquisas. Ela enfatizou que, embora o projeto possa parecer pequeno, ele estimulou de maneira notável a criatividade dos envolvidos, gerando maior interesse pela busca do conhecimento”.

Anteriormente, a professora acreditava que todas as pesquisas deveriam ser realizadas na universidade, porém, segundo ela, sua visão mudou ao perceber o potencial da escola como meio de divulgação e alcance de um público maior. “Os alunos se tornam multiplicadores, disseminando o conhecimento adquirido e se tornando agentes de mudança em suas comunidades. Investir em educação é o primeiro passo para qualquer iniciativa”, destacou.

Quanto ao futuro do projeto, a professora mencionou que os alunos estão entusiasmados com a experiência e têm planos de expansão, explorando o uso da madeira, o plástico, além do papelão e do vidro, com metas de ampliar a produção envolvendo a comunidade no projeto.

O presidente da Fapemat, Marcos de Sá, enfatizou o papel transformador dos alunos ao se envolverem com projetos de pesquisa. Ele destacou que os estudantes se tornam multiplicadores do conhecimento, impactando positivamente a comunidade escolar. “Ao incentivar a educação e a pesquisa desde a base, a Fapemat está construindo uma dinâmica sólida para o desenvolvimento futuro”, ressaltou Marcos de Sá.

Os resultados do Programa Pesquisa e Inovação na Escola demonstram a importância de investir na formação dos alunos desde cedo, promovendo a pesquisa científica e o empreendedorismo nas escolas públicas de Mato Grosso”.