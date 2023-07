Expediente na Comarca de Vila Rica está suspenso nesta quarta-feira

O Sistema Nacional de Emprego de Mato Grosso (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), disponibiliza nesta semana 2.511 mil novas oportunidades de empregos para profissionais que queiram ingressar no mercado de trabalho. Os interessados devem procurar a unidade mais próxima dentre os 34 postos do Sine instalados em 31 municípios do Estado, com os documentos pessoais e o comprovante de residência.

O município de Rondonópolis (a 216 km de Cuiabá) tem 243 oportunidades nesta semana, dentre elas: servente (50), armador de ferragens na construção civil (50), operador de caixa (20), auxiliar de produção (15), repositor em supermercados (8), ajudante de açougueiro (6), marceneiro (5), ajudante de eletricistas (1).

Em Sapezal (a 560 km de Cuiabá), o Sine-MT contabiliza 238 oportunidades, como: operador de máquina agrícola (80), trabalhador agropecuário em geral (50), classificador de algodão em pluma (12), trabalhador rural (12), guariteiro (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de escritório (1) e operador de empilhadeira (1).

Já no município de Campo Verde (a 137 km de Cuiabá) são 151 vagas distribuídas entre: operador de máquinas agrícolas (19), auxiliar de linha de produção (17), motorista de caminhão (8), servente de obras (8), técnico em segurança do trabalho (4), ajudante de estruturas metálicas (3), borracheiro (2), assistente administrativo (1), engenheiro civil (1) e operador de caixa (1).

Ao público em geral que mora em Cuiabá e Várzea Grande as 355 vagas estão disponibilizadas em algumas áreas, como: auxiliar de linha de produção (119), servente de obras (46), pedreiro (27), auxiliar de limpeza (23), empacotador a mão (13), vendedor interno (7), assistente de vendas (5), mecânico de automóvel (3), mecânico de ar-condicionado e refrigeração (3), analista contábil (1), auxiliar de confeitaria (1) e operador de telemarketing (1).

Para as pessoas com deficiência (PCD) estão distribuídas 54 vagas, como: auxiliar de linha de produção (50), auxiliar administrativo (1), trabalhador da manutenção de edificações (1), auxiliar de lavanderia (1) e repositor de mercadorias (1).

Quem tiver interesse também pode verificar as vagas ofertadas acessando o portal https://empregabrasil.mte.gov.br/

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão de obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, atendimento orientado sobre a utilização da Carteira de Trabalho Digital e Previdência Social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são oferecidas diariamente.

Confira a relação das vagas de emprego em anexo.

Fonte: Governo MT – MT