Expediente no MPMT na segunda-feira ocorrerá no período matutino

Na segunda-feira (05), o expediente nas unidades do Ministério Público do Estado de Mato Grosso ocorrerá no período da manhã, das 8h às 12h, em razão da participação da Seleção Brasileira de Futebol nas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA de 2022. Nos municípios da região do Araguaia, que seguem o horário de Brasília, será das 7h às 11h. A alteração tem como base o horário de Mato Grosso e foi publicada em edição extra do Diário Oficial Eletrônico do MPMT.

Conforme o Ato Administrativo 1.156/2022, na segunda-feira não será realizado expediente interno nas unidades do MPMT, no período vespertino, salvo em casos excepcionais para atendimento de demandas em regime de plantão, na forma dos regulamentos próprios aplicáveis aos membros e servidores da instituição.

Apuração – O horário para apuração dos votos da Eleição para o cargo de procurador ou procuradora-geral de Justiça não foi alterado. A Comissão Eleitoral explica que o sistema de votação ficará disponível no módulo Eleições no portal de aplicativos do Ministério Público até as 17h de segunda-feira (05). A apuração dos votos ocorrerá de forma presencial no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça após o encerramento da votação.

Fonte: MP MT