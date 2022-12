Expediente nos órgãos Administração Municipal na próxima segunda-feira (05) será das 8h às 12h

A primeira-dama Márcia Pinheiro entregou 19 certificados, nesta quinta-feira (02), no auditório da Universidade de Cuiabá (Unic), campus Beira Rio, para as formandas da nova turma do Siminina Digital, projeto de alfabetização digital incluso na grade de ações do Programa Siminina.

Já são 89 meninas capacitadas no curso que abrangem os conteúdos programáticos de Word, Excel e Internet Explorer. As aulas são ministradas pelos alunos de Engenharia da Computação e Civil da Unic.

De acordo com o professor Marcos Sena, coordenador do curso de Engenharias e Arquiteturas, a função social do Siminina Digital é o fato mais importante do projeto.

“Quando eu procurei o Siminina eu perguntei se existia alguma forma de integrar os meus alunos com o serviço social. Então falei para os alunos que tínhamos uma oportunidade de pegar o que recebemos da sociedade e transmitir para essas seminas”, elencou.

A primeira-dama Márcia Pinheiro disse que é fundamental proporcionar essa oportunidade para as meninas tendo em vista a inserção no mercado de trabalho e a constante evolução tecnológica que impacta a sociedade.

“Hoje é quase que uma obrigação dominar o mundo digital e os meios tecnológicos, pois eles estão presentes em nosso cotidiano, na escola e, principalmente no trabalho. Daqui dois ou três anos essas meninas estão disputando vaga no mercado de trabalho e o nosso objetivo é fazê-las chegarem mais preparadas para concorrer as vagas”, frisou.

O Simini Digital foi iniciado, em 2018, com a montagem da sala de informática, na sede do programa, onde possui 11 estações com computadores e todo o aparato de informática.

A estruturação da sala foi uma parceria com o empresário Junior Guerreiro, da empresa Studio Informática. O projeto também teve a parceria da Happy Code e a já citada Unic, campus Barão e Beira Rio.