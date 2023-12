Expediente nos órgãos da administração pública será suspenso no feriado municipal religioso de 8 de dezembro

O Sine Municipal, sob a gestão da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED), oferece nesta terça-feira (05) um total de 420 vagas de emprego abrangendo diversos setores de qualificação e níveis de escolaridade. Há vaga para técnico em controladoria, com a remuneração de R$ 3.500 mais benefícios como vale transporte e vale refeição. Os interessados devem comprovar experiência registrada na Carteira de Trabalho (CTPS) e possuir conhecimento na área de ciências contábeis, administração ou economia.

Nesta terça-feira são oferecidas 07 oportunidades de emprego para o cargo de repositor de mercadoria, exclusiva para PCD, com o salário de R$ 1.430 com assistência médica e odontológica, seguro de vida, cooperativa de crédito e plano de carreira.

Além do balcão de emprego, o Sine realiza o serviço de entrada no Seguro-Desemprego, nas unidades de atendimento presenciais, que ficam localizadas no Centro, no bairro Coxipó e no 2º piso do Shopping Popular.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com exceção da unidade no centro da cidade, que funciona das 9h às 16h.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibilizadas para o dia, podendo não estar mais disponíveis no dia seguinte, então é importante que o cidadão se mantenha atualizado pelos portais de atendimento do Sine, através do aplicativo “Sine Fácil” ou acessar a página virtual do Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br).

Informações importantes ao trabalhador:

– Canais digitais para consulta de vagas de emprego: empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo “SINE FÁCIL”

– Pedido de seguro-desemprego: Pode ser solicitado pelo aplicativo “carteira de trabalho digital” ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br

Atendimento presencial para consulta de vagas e pedidos de Seguro-Desemprego:

– Sine Shopping Popular (das 9h às 17h): Telefone e Whatsapp: (65) 3664-1503/ 99251-7480

– Sine Coxipó (das 7h às 17h): Telefone e Whatsapp: (65) 3675-3113/ 99337-2799

– Sine Centro (das 9h às 16h): Telefone: (65) 3321-0572.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT