Explicando Direito: secretário-geral da Enfam fala sobre o papel do juiz contemporâneo em entrevista

Está no ar a mais nova edição do programa "Explicando Direito", com uma entrevista com o secretário-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura (Enfam), Jorsenildo Nascimento, à Rádio TJ. No bate-papo com as jornalistas Keila Maressa e Nadja Vasques, o magistrado do Tribunal de Justiça do Amazonas destacou a importância de o juiz estar atento à realidade social que o cerca.

Questionado sobre o papel da Enfam na formação dos magistrados e magistradas, Jorsenildo Nascimento ressaltou que o juiz contemporâneo é o profissional atento às reais necessidades do serviço que os magistrados brasileiros prestam. “O juiz tem que ter em mente que ele é um servidor público e, como servidor público, precisa prestar esse serviço de forma eficiente, célere e inclusiva”, salientou. Segundo ele, a Enfam e as Escolas da Magistratura têm papel fundamental na formação desse profissional, pois oferecem cursos de capacitação para que esse magistrado(a) esteja em constante aperfeiçoamento.

Conforme o entrevistado, quando o magistrado participa de um curso, ele está se capacitando e conhecendo novas metodologias para pôr em prática a jurisdição. “Magistrado qualificado é o magistrado que vai trabalhar mais focado nas reais necessidades do serviço público.”

Na entrevista, Jorsenildo falou ainda sobre a importância da formação humanística, de o juiz se inteirar sobre as realidades socioeconômica e culturais da comunidade na qual está inserido. Salientou ainda a importância de as escolas da magistratura possibilitarem uma visão transversal, não só acadêmica, mas também voltada ao ser humano.

O programa “Explicando Direito” é uma iniciativa da Esmagis-MT em parceria com as rádios TJ e Assembleia FM. O objetivo é levar informações sobre Direito de forma simples e descomplicada, todas as segundas-feiras, às 8h45, e também nos intervalos da programação diária. O material também é disponibilizado nos sites da Esmagis-MT (https://esmagis.tjmt.jus.br/), da Rádio TJ (https://radiotj.tjmt.jus.br/) e da Rádio ALMT (https://radio.al.mt.gov.br).

