Expoagro GV prevê comercializar R$ 200 milhões e atrair 250 mil visitantes

Com foco nos desafios e nas oportunidades do setor agropecuário na Amazônia, o 63º Encontro Ruralista foi realizado quinta e sexta-feira (03 e 04.07), no Palácio da Agricultura, em Belém, capital do Pará. Organizado pelo Sistema Faepa/Senar em parceria com sindicatos rurais e núcleos regionais, o evento reuniu produtores, técnicos, gestores públicos e especialistas para discutir os caminhos do Pará rumo à COP‑30, que ocorrerá no estado em 2025.

Sob o tema “Os Desafios do Agro Pará a Caminho da COP‑30”, a programação incluiu painéis técnicos sobre regularização fundiária, rastreabilidade, inovação tecnológica, reforma tributária e programas de assistência técnica. O objetivo central foi fortalecer a integração entre produção agropecuária, conservação ambiental e desenvolvimento econômico, com foco no protagonismo do estado em discussões globais sobre clima e sustentabilidade.

Durante o encontro, foram apresentados resultados de programas locais, como o melhoramento genético de búfalos de corte e o fortalecimento de sistemas produtivos sustentáveis. Também houve destaque para iniciativas voltadas à saúde no campo, empreendedorismo rural e capacitação de jovens e mulheres para atuação no setor.

Uma das novidades foi o lançamento da Cota de Proteção Ambiental (CPA), política pública voltada à conservação de florestas estaduais. A medida permite que pessoas físicas ou jurídicas adquiram cotas de preservação, com validade de 15 anos, contribuindo diretamente para a gestão das Unidades de Conservação no Pará.

O evento ainda sediou a primeira edição do Fórum das Mulheres do Agro da Amazônia, com discussões sobre liderança feminina, redes de apoio e inclusão produtiva no meio rural.

Na avaliação dos organizadores, o encontro reforça o papel estratégico do Pará como referência nacional em práticas agropecuárias sustentáveis, antecipando debates que devem ganhar relevância na COP‑30. Entre os encaminhamentos, foram destacados o compromisso com o diálogo interinstitucional, o fortalecimento da segurança jurídica no campo e a ampliação do apoio técnico a pequenos e médios produtores.

A expectativa é de que os temas discutidos no evento orientem políticas públicas e estratégias do setor nos próximos meses, com foco na valorização da produção sustentável e na defesa da imagem do agro brasileiro no cenário internacional.

Fonte: Pensar Agro