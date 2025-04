ExpoLondrina espera público recorde e R$ 1,5 bilhão em negócios

Londrina, no norte do Paraná (386 km da capital, Curitiba) está sediando, desde esta sexta-feira (04.04) a 63ª edição da ExpoLondrina, com o tema “Você vive o agro do início ao fim do dia”. A feira é realizada de 4 a 13 de abril de 2025 no Parque de Exposições Governador Ney Braga e espera atrair um público de 500 mil visitantes e gerar mais de R$ 1,4 bilhão em negócios. Ano passado a feira recebeu mais de 470 mil visitantes e movimentou cerca de R$ 1,26 bilhão em negócios.

Agora em 2025, o evento contará com a participação de aproximadamente 300 expositores de diversos setores, como maquinário agrícola, veículos e implementos, além de pavilhões dedicados ao varejo, gastronomia e serviços bancários. Além disso, mais de 7 mil animais, incluindo bovinos, equinos, ovinos e caprinos, estarão presentes para exposições, julgamentos e leilões. ​

A feira, segundo os organizadores, enfatiza a inovação e a tecnologia aplicadas ao agronegócio. Um exemplo é a Via Rural Smart Farm, uma parceria entre o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e a Universidade Estadual de Londrina (UEL), que apresenta unidades didáticas focadas em sustentabilidade e inovação no campo. A Universidade Estadual de Londrina (UEL) marca presença com dez unidades expositivas na Via Rural Smart Farm, apresentando projetos de ensino, pesquisa e extensão.

As áreas temáticas incluem manejo de solos e água, consultoria em agronomia, zootecnia e veterinária, biodiversidade de insetos e abelhas sem ferrão, agroecologia e aquicultura. Estudantes de Jornalismo da UEL também produzem um radiojornal diário durante o evento, abordando os projetos e destaques da feira. ​Entre os destaques estão o manejo de solo e água para baixa emissão de carbono, uso de bioinsumos na horticultura, criação de abelhas sem ferrão e cultivo de frutas como pitaya, maracujá e morango suspenso.

O Pavilhão Smart Agro, com o tema “Transformação Digital e Biotecnologia”, oferece espaços como Arena Conteúdo, Arena Networking, Arena Inovação, Arena Soluções e Arena Experiências, destacando como a tecnologia está moldando o futuro do agronegócio. Tem ainda o Espaço Cuidar, uma parceria entre a Sociedade Rural do Paraná (SRP), Hospital Universitário (HU) e UEL, oferece atividades gratuitas voltadas para a saúde física e mental dos visitantes, reforçando o compromisso do evento com o bem-estar da comunidade.

A exposição de Londrina tem ainda uma programação musical robusta, reunindo grandes nomes da música brasileira, como Zé Neto & Cristiano, Diego & Arnaldo, Luan Santana, Daniel, Luiz Cláudio & Giuliano, Gustavo Mioto, Mari Fernandez, Luan Pereira, Lauana Prado, Simone Mendes, Lorena Cristine, Matheus & Kauan, Ana Castela, Murilo Huff, Menos é Mais, Léo & Raphael e Coleto & Gabriel.

Além dos shows, a ExpoLondrina oferece diversas atividades e competições. Entre 10 e 13 de abril, ocorre a final do Campeonato Nacional de Montaria em Touros da Ekip Rozeta. As competições de hipismo estão programadas para os dois finais de semana do evento, com o Concurso Estadual de Salto de 4 a 6 de abril e o Nacional entre 10 e 13 de abril. A Expo Sabores, localizada no Pavilhão José Garcia Villar, funciona das 10h às 22h nos dias úteis e das 9h às 23h nos finais de semana, oferecendo uma variedade de experiências gastronômicas. ​

Serviço

Local: Parque de Exposições Governador Ney Braga – Londrina (PR)

Data: De 4 a 13 de abril de 2025

Horários: Exposição: das 8h às 22h

Fonte: Pensar Agro