Exportações de ovos disparam 72% em agosto e receita quase dobra
As exportações brasileiras de ovos tiveram forte alta em agosto, em linha com o desempenho positivo da balança comercial no mês (leia aqui). O país embarcou 2,1 mil toneladas, volume 71,9% maior que no mesmo período do ano passado. A receita acompanhou o ritmo e somou R$ 31,2 milhões (US$ 5,7 milhões), um avanço de 90,8% sobre agosto de 2024.
No acumulado do ano, o crescimento é ainda mais expressivo. Entre janeiro e agosto, os embarques chegaram a 32,3 mil toneladas, alta de 192,2% frente ao mesmo intervalo do ano anterior. A receita superou R$ 410 milhões (US$ 75,3 milhões), mais que o triplo do resultado de 2024.
O resultado foi impactado pelo tarifaço do Trump aplicado pelos Estados Unidos, que encareceu em 50% a entrada da proteína brasileira e reduziu o fluxo de embarques para aquele mercado. Como reação, o Brasil ampliou negociações com outros países e conseguiu abrir espaço em novos destinos. México e Emirados Árabes entraram na rota das exportações, enquanto Japão e Chile mantiveram participação relevante.
Mesmo com o salto nas vendas externas, o impacto sobre o consumo doméstico é limitado. Menos de 2% da produção nacional de ovos é direcionada ao comércio internacional, o que significa que a maior parte segue destinada ao mercado interno. Para o agronegócio, o avanço confirma a diversificação dos embarques e contribui para manter o saldo positivo da balança comercial brasileira em 2025.
Governo libera R$ 12 bi para renegociar dívidas rurais em todo o país
O governo federal anunciou nesta sexta-feira (05.09) uma medida provisória que garante a renegociação de dívidas rurais em condições especiais para pequenos e médios produtores de todo o Brasil que tem sofrido perdas relevantes de safra nos últimos cinco anos por conta de problemas climáticos.
O pacote soma R$ 12 bilhões e deve alcançar até 100 mil produtores, principalmente pequenos e médios agricultores afetados por secas e enchentes nos últimos anos (por exemplo os produtores do Rio Grande do Sul). Segundo o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, a iniciativa busca “devolver previsibilidade ao produtor e reabrir a porteira do financiamento”.
Pelas regras, o prazo de pagamento será de até nove anos, com carência de um ano. Os juros variam por porte: 6% ao ano para pequenos, 8% para médios e 10% para os demais. Os limites seguem os programas oficiais: até R$ 250 mil no Pronaf, R$ 1,5 milhão no Pronamp e R$ 3 milhões para produtores fora dessas linhas.
Para aderir, será preciso comprovar perdas relevantes de safra nos últimos cinco anos e estar em município que decretou calamidade pelo menos duas vezes no período. A regulamentação final ficará a cargo do Conselho Monetário Nacional (CMN).
O financiamento sairá do Tesouro Nacional, repassado a bancos públicos, privados e cooperativas de crédito, com estruturação pelo BNDES. Além disso, a medida cria incentivos para que as instituições usem recursos próprios, o que pode adicionar mais R$ 20 bilhões ao sistema. O risco de crédito ficará com os bancos, sem repasse ao Tesouro, para dar escala às operações.
Na prática, o governo espera reduzir a inadimplência, liberar espaço no Plano Safra e evitar que produtores percam a janela de plantio. Fávaro destacou que a medida deve “limpar as carteiras, retomar o fluxo de crédito e sustentar uma supersafra quando o clima permitir”. O Ministério do Desenvolvimento Agrário reforçou que os novos prazos e juros dão condições reais para que os agricultores regularizem a situação e sigam produzindo.
Para o produtor, o próximo passo é aguardar a regulamentação do CMN e procurar o banco onde já mantém contratos. Será preciso organizar documentos que comprovem as perdas, como laudos e notas fiscais, para apresentar no pedido.
O governo avalia que a medida fortalece a oferta de alimentos, preserva empregos e dá mais resiliência ao setor diante dos extremos climáticos. Para o campo, significa a chance de regularizar dívidas e retomar crédito com custos menores, carência e prazo ampliado.
Pronaf vira lei e garante segurança jurídica para agricultura familiar
A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto que eleva o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) ao status de lei. Até então, o programa funcionava por decreto presidencial. A mudança dá mais estabilidade às regras, já que eventuais alterações ou extinções deixam de ser decididas apenas pelo Executivo e passam a depender do Congresso Nacional.
O texto também incorpora o Plano Safra da Agricultura Familiar à lei de política agrícola, em vigor desde 1991. Isso significa que, a cada ano, haverá um plano específico com diretrizes próprias para o setor, incluindo estímulo à produção de alimentos da cesta básica, incentivo à agricultura orgânica e agroecológica e critérios de distribuição regional do crédito para reduzir desigualdades.
O projeto define ainda que o Pronaf continuará oferecendo crédito em condições mais favoráveis que as demais linhas de financiamento rural. A coordenação ficará sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, com participação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf). O texto aprovado também reforça que o programa deve estimular a redução do uso de insumos químicos e o manejo mais eficiente da água.
