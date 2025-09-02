Exposição “A Magia do Pôr do Sol e outros temas” inaugura no Museu da Caixa D’Água

O Museu do Morro da Caixa D’Água Velha abre suas portas nesta quarta-feira (3), às 9h, para a exposição “A Magia do Pôr do Sol e outros temas”, do artista plástico Antônio Vieira da Silva. A mostra segue até o dia 10 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no espaço dedicado às artes do museu, localizado na Praça do Morro da Caixa D’Água Velha, Rua Comandante Costa, esquina com a Rua Nossa Senhora de Santana, no Centro Sul de Cuiabá.

As obras apresentadas são telas em pintura a óleo, todas de autoria do artista, que pretende compartilhar com o público trabalhos já concluídos, além de novos temas especialmente produzidos para a exposição. Entre eles, destacam-se paisagens inspiradas na Chapada dos Guimarães, no Pantanal e também trabalhos figurativos, como retratos.

Antônio Vieira busca com a mostra valorizar a beleza natural e cultural de Mato Grosso, oferecendo ao público a oportunidade de apreciar diferentes estilos e técnicas que marcam sua trajetória artística.

A entrada é gratuita.

O artista

Antônio Vieira da Silva (A. Vieira), natural de Oriente (SP), viveu alguns anos em São Paulo e, em julho de 1978, fixou residência em Cuiabá. Desde cedo manteve contato com a pintura, mas foi somente em 2022 que decidiu se dedicar integralmente às artes plásticas, entregando-se com liberdade, disciplina e entusiasmo ao ato de criar. Para Vieira, a arte é a expressão e a expansão de sua alma. Em cada tela, busca transmitir um desejo profundo de revelar a beleza, de modo que quem contemple suas obras também possa sentir-se tocado e elevado pela experiência estética. Em 2025, participou da FIT Pantanal, onde encantou o público ao realizar pinturas ao vivo durante o evento.

#PraCegover

A imagem mostra o interior do Museu da Caixa D’água.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT