Cuiabá
Exposição “A Magia do Pôr do Sol e outros temas” inaugura no Museu da Caixa D’Água
O Museu do Morro da Caixa D’Água Velha abre suas portas nesta quarta-feira (3), às 9h, para a exposição “A Magia do Pôr do Sol e outros temas”, do artista plástico Antônio Vieira da Silva. A mostra segue até o dia 10 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no espaço dedicado às artes do museu, localizado na Praça do Morro da Caixa D’Água Velha, Rua Comandante Costa, esquina com a Rua Nossa Senhora de Santana, no Centro Sul de Cuiabá.
As obras apresentadas são telas em pintura a óleo, todas de autoria do artista, que pretende compartilhar com o público trabalhos já concluídos, além de novos temas especialmente produzidos para a exposição. Entre eles, destacam-se paisagens inspiradas na Chapada dos Guimarães, no Pantanal e também trabalhos figurativos, como retratos.
Antônio Vieira busca com a mostra valorizar a beleza natural e cultural de Mato Grosso, oferecendo ao público a oportunidade de apreciar diferentes estilos e técnicas que marcam sua trajetória artística.
A entrada é gratuita.
O artista
Antônio Vieira da Silva (A. Vieira), natural de Oriente (SP), viveu alguns anos em São Paulo e, em julho de 1978, fixou residência em Cuiabá. Desde cedo manteve contato com a pintura, mas foi somente em 2022 que decidiu se dedicar integralmente às artes plásticas, entregando-se com liberdade, disciplina e entusiasmo ao ato de criar. Para Vieira, a arte é a expressão e a expansão de sua alma. Em cada tela, busca transmitir um desejo profundo de revelar a beleza, de modo que quem contemple suas obras também possa sentir-se tocado e elevado pela experiência estética. Em 2025, participou da FIT Pantanal, onde encantou o público ao realizar pinturas ao vivo durante o evento.
#PraCegover
A imagem mostra o interior do Museu da Caixa D’água.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Comissão aprova projeto “Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência” e meia-entrada para agentes de saúde em eventos do município
Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Maysa Leão cobra regulamentação de projetos de saúde mental no Setembro Amarelo
Ana Cláudia Fortes – Assessoria vereadora Maysa Leão 
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cartório Eleitoral de Juína passa a atender em novo local com conforto, segurança e economia
Polícia Civil investiga possíveis fraude em documentos de quitação de IPVA em Canarana
Você Importa: TCE-MT lança programação do Setembro Amarelo com foco na valorização da vida
Prefeitura transfere cobrança do IPTU para ocupantes de áreas invadidas com posse consolidada
Sema e PM aplicam R$4 milhões em multas por ilícitos ambientais na região nordeste do estado
Segurança
Polícia Civil investiga possíveis fraude em documentos de quitação de IPVA em Canarana
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta segunda-feira (1º.9), a Operação Máscara de Papel para investigar possíveis fraudes cometidas...
Companhia Raio apreende 41 porções de entorpecentes e prende homem em flagrante por tráfico
Policiais militares da Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) apreenderam, nesta segunda-feira (1º.9), 41 porções de entorpecentes...
PRF apreende 80 kg de skunk escondidos em compressor na BR-070 em Barra do Garças
Na tarde desta segunda-feira (1º), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de aproximadamente 80 quilos de skunk durante...
MT
Brasil
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Economia & Finanças5 dias atrás
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
Crimes Digitais e a Juventude
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
Da técnica à política: 4 anos escrevendo sobre o Legislativo
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
TRE-MT realizará mutirão eleitoral voltado para idosos em São Félix do Araguaia
-
CIDADES7 dias atrás
Audiência Pública discute Plano Plurianual (PPA) 2026/2029 em Sinop
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Sema abre inscrições para atendimento em mutirão do CAR Digital 2.0 em Sinop
-
CIDADES5 dias atrás
Livro Abraçada pelas Pernas é distribuído em escolas públicas de Sinop
-
Economia & Finanças5 dias atrás
Sefaz orienta contribuintes sobre autorização de notas fiscais eletrônicas