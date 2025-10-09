Várzea Grande
Exposição celebra Semana da Criança com lazer, aprendizado e valorização ambiental
APA Bernardo Berneck volta à era jurássica e promete ser a grande atração dos próximos dias, em Várzea Grande. Evento para a família tem entrada gratuita
A partir deste sábado, 11, até o dia 20 de outubro, a Área de Proteção Ambiental (APA) Bernardo Berneck, em Várzea Grande, se transforma em um cenário jurássico com a exposição gratuita ‘Vale dos Dinossauros’, uma atração que promete encantar crianças e adultos. O evento integra as comemorações do Dia das Crianças, realizado Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável e conta com o apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
Durante os dias de semana, a exposição estará aberta das 16h às 20h, e aos finais de semana, das 15h às 20h. A APA funcionará normalmente em seu horário habitual, mantendo o espaço livre para quem pratica caminhadas, corridas e passeios. As luzes e sons das animações jurássicas começam a partir dos horários específicos da mostra, garantindo uma experiência imersiva e educativa para toda a família.
A exposição, que já percorreu diversos municípios de Mato Grosso, apresenta réplicas em tamanho real de espécies que habitaram a Terra há milhões de anos, com destaque para o Pycnonemosaurus nevesi, dinossauro que viveu há cerca de 70 milhões de anos na região de Chapada dos Guimarães — e que é símbolo paleontológico do Estado. Com cinco metros de altura, ele é uma das estrelas da mostra, ao lado do imponente Tiranossauro Rex, com 10 metros de altura.
Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, o evento une lazer, educação e valorização ambiental. “A exposição é uma forma de despertar a curiosidade das crianças e das famílias sobre a história do nosso planeta e a importância da preservação da natureza. É um evento educativo, gratuito e acessível, que estimula o turismo local e o uso responsável da APA Bernardo Berneck como espaço de convivência e aprendizado”, destacou.
A programação da Semana da Criança também envolve a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), que levará turmas das escolas da rede municipal para visitas guiadas ao longo da semana. Além disso, o Centro Municipal de Atendimento e Apoio à Inclusão João Ribeiro Filho, que atende crianças com deficiência e neurodivergentes, terá um dia exclusivo para explorar o universo dos dinossauros de forma adaptada e acolhedora.
Para a gerente de Educação Ambiental do Município, Amanda Barbosa, a ação reforça o compromisso de Várzea Grande com uma educação que vai além da sala de aula. “Queremos que as crianças aprendam de forma divertida e despertem o amor pela natureza e pela ciência. Essa experiência sensorial estimula o conhecimento, o respeito ambiental e o sentimento de pertencimento a esse espaço público tão importante”, afirmou.
“É uma proposta lúdica e educativa, o ‘Vale dos Dinossauros’ oferece uma programação voltada à família, ao conhecimento e ao fortalecimento dos valores de preservação, reforçando o papel do poder público em promover eventos culturais e ambientais que unem tradição, educação e cidadania — princípios fundamentais de uma gestão comprometida com o bem-estar das famílias várzea-grandenses”, pontuou o gestor Ricardo Amorim.
Várzea Grande
Prefeitura de Várzea Grande e banco Itaú se reúnem e definem atendimento a servidores municipais
A Prefeitura de Várzea Grande e o Itaú Unibanco, vencedor do último processo licitatório que passará a ser responsável por processar a folha de pagamento dos servidores públicos municipais do executivo, do Departamento de Água e Esgoto (DAE) e do Instituto Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande (Previvag), em caráter de exclusividade, bem como créditos consignados aos servidores, sem exclusividade, além de pagamento de fornecedores.
A agência bancária já depositou os R$ 20.300.010,00 (Vinte milhões, trezentos mil e dez reais) para gerir as contas do município. Conforme o extrato de contrato, a vigência do acordo contratual é de 60 meses, podendo este ser renovado pelo mesmo período.
A prefeita por Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), revelou que será implantada uma unidade móvel do Itaú, em frente ao Paço Municipal, para que os servidores possam tirar dúvidas e receber atendimentos necessários. “Estamos buscando comodidade e maiores condições aos nossos servidores para abertura de conta e ter o melhor atendimento possível, inclusive também terá unidade móvel para atender os servidores que trabalham nas áreas rurais do município”, conta a prefeita.
A secretária municipal de Administração, Jaqueline Favetti, declara que o Itaú ofereceu também as melhores condições e menores taxas. “Esse contrato foi firmado visando transparência, modernização e economia. Sendo assim, mais um benefício para os servidores municipais e para a gestão. A nova contratação mostrou que haverá redução de custos nos pagamentos, receita extra ao Município, tarifas menores, melhores atendimentos e melhores taxas nos empréstimos consignados. Estamos nos organizando para que no início do ano de 2026 já estaremos com Itaú”, declara Favetti.
Várzea Grande
DAE-VG inicia testes de vazão e projeta alternativas de abastecimento à região
Resultados devem ser entregues ainda nesta semana
O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE) deve receber, ainda nesta semana, o laudo técnico sobre a vazão do poço localizado no bairro São Simão. Como o diretor-presidente da autarquia, Zilmar Dias, o poço teve a obra concluída em 2024, mas até então não havia sido formalmente repassado ao DAE.
“A partir do laudo técnico, que será emitido por uma empresa especializada, será possível conhecer as condições de fornecimento desse poço para então, passarmos – se houver viabilidade – para a fase de implantação de toda a infraestrutura necessária para o funcionamento do sistema e da distribuição de água na região”, explicou.
Ainda como pontuou Zilmar, o DAE vai cercar toda a área onde estão instalados os equipamentos públicos, instalar o quadro de energia, colocar a bomba e, assim, iniciar o fornecimento de água para toda a população do São Simão.
Entretanto, caso o poço não apresente vazão suficiente para atender à demanda local, o DAE já estuda uma alternativa: a interligação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do bairro Imigrantes até a região do São Simão. Esse novo projeto contempla a construção de aproximadamente 6 quilômetros de adutora, que também poderá beneficiar o bairro Paiaguás.
Segundo o presidente, o DAE pretende buscar apoio do governo do Estado em relação aos recursos destinados à execução da obra. “Será necessário elaborar o projeto e buscar o financiamento junto ao Estado para garantir a ampliação da rede de abastecimento”, explicou.
A medida faz parte dos esforços da atual gestão para garantir o fornecimento regular de água tratada aos moradores de Várzea Grande, especialmente nas regiões em crescimento populacional acelerado.
