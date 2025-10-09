Exposição celebra Semana da Criança com lazer, aprendizado e valorização ambiental

APA Bernardo Berneck volta à era jurássica e promete ser a grande atração dos próximos dias, em Várzea Grande. Evento para a família tem entrada gratuita

A partir deste sábado, 11, até o dia 20 de outubro, a Área de Proteção Ambiental (APA) Bernardo Berneck, em Várzea Grande, se transforma em um cenário jurássico com a exposição gratuita ‘Vale dos Dinossauros’, uma atração que promete encantar crianças e adultos. O evento integra as comemorações do Dia das Crianças, realizado Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável e conta com o apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Durante os dias de semana, a exposição estará aberta das 16h às 20h, e aos finais de semana, das 15h às 20h. A APA funcionará normalmente em seu horário habitual, mantendo o espaço livre para quem pratica caminhadas, corridas e passeios. As luzes e sons das animações jurássicas começam a partir dos horários específicos da mostra, garantindo uma experiência imersiva e educativa para toda a família.

A exposição, que já percorreu diversos municípios de Mato Grosso, apresenta réplicas em tamanho real de espécies que habitaram a Terra há milhões de anos, com destaque para o Pycnonemosaurus nevesi, dinossauro que viveu há cerca de 70 milhões de anos na região de Chapada dos Guimarães — e que é símbolo paleontológico do Estado. Com cinco metros de altura, ele é uma das estrelas da mostra, ao lado do imponente Tiranossauro Rex, com 10 metros de altura.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, o evento une lazer, educação e valorização ambiental. “A exposição é uma forma de despertar a curiosidade das crianças e das famílias sobre a história do nosso planeta e a importância da preservação da natureza. É um evento educativo, gratuito e acessível, que estimula o turismo local e o uso responsável da APA Bernardo Berneck como espaço de convivência e aprendizado”, destacou.

A programação da Semana da Criança também envolve a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), que levará turmas das escolas da rede municipal para visitas guiadas ao longo da semana. Além disso, o Centro Municipal de Atendimento e Apoio à Inclusão João Ribeiro Filho, que atende crianças com deficiência e neurodivergentes, terá um dia exclusivo para explorar o universo dos dinossauros de forma adaptada e acolhedora.

Para a gerente de Educação Ambiental do Município, Amanda Barbosa, a ação reforça o compromisso de Várzea Grande com uma educação que vai além da sala de aula. “Queremos que as crianças aprendam de forma divertida e despertem o amor pela natureza e pela ciência. Essa experiência sensorial estimula o conhecimento, o respeito ambiental e o sentimento de pertencimento a esse espaço público tão importante”, afirmou.

“É uma proposta lúdica e educativa, o ‘Vale dos Dinossauros’ oferece uma programação voltada à família, ao conhecimento e ao fortalecimento dos valores de preservação, reforçando o papel do poder público em promover eventos culturais e ambientais que unem tradição, educação e cidadania — princípios fundamentais de uma gestão comprometida com o bem-estar das famílias várzea-grandenses”, pontuou o gestor Ricardo Amorim.

Galeria de Fotos (2 fotos) 1/2 2/2

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT