Exposição de Artes do Legislativo é realizada pela Câmara de Cuiabá

Nesta quinta-feira (11) foi realizada mais uma exposição de Artes do Legislativo no saguão da Câmara Municipal de Cuiabá. Na feira vários expositores divulgaram seus trabalhos.

O artista plástico Ozires Paulo, comentou sobre a importância de estar apresentando suas obras.

“Estou muito feliz e grato, este é um projeto maravilhoso que a Casa de Leis está realizando, como também oportunizando a divulgação da nossa arte e dessa forma proporcionando as pessoas conhecer mais o trabalho dos artistas locais. Estar aqui é um privilégio, estamos à frente das pessoas que tem a idéia de valorizar e investir na arte local”, disse Ozires.

O evento contou com a presença do secretário de Apoio a Cultura, Odenil Fausto, secretário de Ações Institucionais, Charles Dias e com a presença dos servidores da Câmara Municipal de Cuiabá.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT