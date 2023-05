Exposição de artes do legislativo traz laços e crochês para crianças

Na manhã desta quinta-feira (25) foi realizada mais uma Exposição de Artes do Legislativo na entrada da Câmara Municipal de Cuiabá. O evento reuniu artistas plásticos e artesãos.

Com o foco em promover a cultura mato-grossense, as Feiras do Legislativo tem reunido as terças e quintas culinária local, artesanato e artistas.

A expositora Jocineide Pereira, 59 anos, vende laços, tiaras e calcinhas personalizadas para crianças e comentou sobre seu trabalho e a fomentação da cultura pela Casa de Leis.

“Eu trabalho com a minha filha, ela faz os trabalhos e eu saio para vender, normalmente ela leva um dia para estar fazendo 10 laços. Começamos a empresa na pandemia e desde então temos seguido com os trabalhos. É minha primeira vez na Câmara, é uma oportunidade muito grande de estar mostrando e vendendo os produtos, uma maravilha”, disse Jocineide.

A Exposição de Artes do Legislativo acontece todas as quintas-feiras das 09h da manhã até as 14h, no saguão de entrada da Casa de Leis.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT