MATO GROSSO
Exposição na Galeria Lava Pés apresenta universo do povo cigano em Mato Grosso
A Exposição “MT Solo Cigano” será lançada na próxima sexta-feira (26.9), às 19h, na Galeria de Artes Lava Pés, em Cuiabá. Selecionada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) no edital Viver Cultura, edição Lei Paulo Gustavo, a mostra apresenta o universo cigano por meio de múltiplos suportes e linguagens, como fotografia, audiovisual, artes plásticas e literatura.
A cerimônia de lançamento prevê a participação de convidados ciganos e não-ciganos. Já a exposição é aberta ao público para visitação gratuita, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, até o dia 25 de outubro.
A exposição é uma realização da Associação Estadual das Etnias Ciganas de Mato Grosso (AEEC-MT) com expografia do diretor de Cultura da instituição, Rodrigo Zaiden. O espaço reúne telas, fotografias, videoartes e poemas de artistas ciganos.
“A proposta é mostrar que o céu do Brasil tem mais estrelas que as 27 expressas no azul da bandeira nacional, os povos ciganos são nações dentro de uma nação brasileira”, enfatiza Zaiden.
Ancorada no movimento ciganofuturista, a mostra tem como conceito o futuro dos povos ciganos olhando para os modos de vida atuais, conforme explica um dos idealizadores, Aluízio de Azevedo.
“O conceito valoriza o passado de nossas próprias ancestralidades, raízes e rizomas culturais, para projetar futuros de inclusão social e fim do anticiganismo, isto é, o racismo estrutural contra pessoas das etnias Calon, Rom e Sinti”.
De acordo com a curadora da exposição, Irandi Rodrigues Silva, o objetivo é divulgar as culturas e tradições ciganas, aproximando o universo “gajon” (não-cigano) das pessoas ciganas.
“Pensamos e concretizamos a existência do futuro cigano sem estereótipos, preconceitos, discriminações e racismo, com todos os direitos reconhecidos, inclusive os de reparação histórica e cidadania plena. Trazer esse universo de forma tão íntima ao público não-cigano, reforça a antiguidade da nossa presença em território mato-grossense, que começou no início do século passado e floresceu ao longo do tempo”, reforça Irandi.
Ciganos em Mato Grosso
Como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não contabiliza pessoas Calon, Rom e Sinti no censo populacional, não é possível afirmar com precisão o número de pessoas e comunidades ciganas em MT ou no país. Entretanto, levantamento realizado pela AEEC/MT, em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), evidenciou a presença de aproximadamente 1,5 mil pessoas ciganas vivendo em cerca de 15 municípios.
Mato Grosso também é rota de várias famílias itinerantes vindas de outros Estados das regiões centro-oeste, sul, sudeste e nordeste. A presença dos ciganos em Mato Grosso se deu primeiro com as itinerâncias históricas, advindos de rotas que tinham início em Minas Gerais, passando por Goiás até chegar no Estado.
As primeiras viagens se deram provavelmente no final do século XIX e início do século XX, quando abasteciam o mercado das cidades históricas de MT, trazendo produtos diversos como os cavalos e equinos, no caso dos Calon, ou panelas e utensílios de cobre, no caso dos Rom-Kalderash, mas também outros produtos, como artesanatos, enxovais, cosméticos, remédios naturais etc.
Ou então, com os circos, parques e teatros mambembes, que em boa parte, são formados por famílias ciganas. A partir do final década de 1960, início de 70, houve a fixação de famílias de etnia Calon em cidades como Rondonópolis, Cuiabá e Tangará da Serra, municípios hoje com as maiores comunidades ciganas do Estado.
Serviço – Exposição MT Solo Cigano
Lançamento: sexta-feira (26.9), às 19h
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Local: Galeria Lava Pés – Sede da Secel
(Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 510 – Duque de Caxias, Cuiabá)
Fonte: Governo MT – MT
MT Hemocentro enfrenta baixa nos estoques de sangue
O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, enfrenta baixa nos estoques de sangue dos tipos O-, A-, AB- e B-. Embora todos os tipos sejam necessários para manter os estoques abastecidos, esses estão em estado de alerta.
A unidade está localizada na Rua 13 de junho, 1055, Centro Sul de Cuiabá. O hemocentro funciona das 07h30 às 18h, sem pausa para o almoço, de segunda à sexta-feira.
O diretor da unidade, Fernando Henrique Modolo, reforça o convite a todos, especialmente às pessoas que possuem esses tipos sanguíneos.
“Nossos estoques estão em estado de alerta e por isso convidamos todos aqueles que possuem esses tipos sanguíneos a nos ajudarem a manter os estoques abastecidos e a continuar ajudando a quem precisa. Estamos de portas abertas para recebê-los e a equipe do MT Hemocentro está preparada para atendê-los”, destacou.
Para doar sangue, os interessados devem comparecer à unidade de coleta portando documento oficial com foto. É preciso ter entre 16 e 69 anos e 11 meses e 29 dias. Menores com idade entre 16 e 17 anos devem levar documento de autorização assinado pelo pai, mãe ou responsável legal. Além disso, todos os doadores precisam pesar 50 kg ou mais.
De acordo com o Ministério da Saúde, homens podem fazer até quatro doações por ano, com intervalo de dois meses entre cada uma. Já as mulheres podem doar sangue três vezes ao ano, com intervalo de três meses entre cada doação.
As doações são seguras e levam cerca de 60 minutos para serem realizadas. Não é recomendado doar sangue em jejum: realize alimentação leve e equilibrada antes de doar.
Serviço
Para realizar o agendamento da doação de sangue, basta acessar este link. O voluntário também pode agendar as doações pelo telefone (65) 98433-0624 (WhatsApp, somente mensagem) ou pelo número (65) 3623-0044, ramais 2024, 2025 e 2026.
O banco de sangue funciona regularmente de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, na rua 13 de Junho, 1.055, em Cuiabá. A unidade fornece o atestado de comparecimento ao doador. Para quem compareceu e, por algum motivo, não pode doar, o MT Hemocentro fornece um comprovante de comparecimento para justificar a falta no trabalho.
*Sob a supervisão de Ana Lazarini
Fonte: Governo MT – MT
Homem acusado de homicídio é preso com ajuda de câmeras do Vigia Mais MT
Com auxílio de câmeras do programa Vigia Mais MT, um homem foragido da Justiça de Mato Grosso e procurado por homicídio foi preso nesta segunda-feira (23.9), em Várzea Grande.
O procurado, que tem 39 anos, foi identificado por uma das câmeras quando trafegava em uma motocicleta pela Avenida Frei Coimbra, região do Capão Grande, seguindo sentido ao centro da cidade.
Uma equipe do 25º Batalhão da PM foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), localizou o suspeito e deu cumprimento ao mandado de prisão em aberto.
O acusado de homicídio foi encaminhado a gerência de Polícia Interestadual e Capturas da Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça.
Fonte: Governo MT – MT
