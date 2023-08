Exposição, no Rio, destaca cultura negra em desenho hiper realista

Na semana que marca os 15 anos da morte do baiano Dorival Caymmi, a TV Brasil presta tributo ao saudoso músico na faixa musical deste sábado (19), às 23h15. A emissora pública exibe o show exclusivo “BNegão canta Dorival Caymmi“, gravado no estúdio do canal para o programa Todas as Bossas.

Apresentada por Bia Aparecida, a atração em homenagem ao ilustre cantor e compositor pode ser conferida, na íntegra, no app TV Brasil Play. O musical resgata o repertório autoral completo do álbum “Canções Praieiras“, primeiro disco de Caymmi, lançado em 1954, e outros hits da longeva trajetória do artista que faleceu em 16 de agosto de 2008, aos 94 anos.

Sucessos do baiano embalam o espetáculo realizado pelo cantor BNegão com o violonista Bernardo Bosisio no histórico estúdio 3 da TV Brasil. Em formato voz e violão, a performance intimista celebra temas da obra de Caymmi que atravessam gerações. Os convidados interpretam clássicos como “O bem do mar“, “Canção da Partida“; “Saudade de Itapoã” e “É doce morrer no mar“, entre outras músicas.

Durante o especial, a dupla faz releituras de faixas atemporais do marcante universo que Dorival Caymmi deixou como legado. BNegão e Bernardo Bosisio cativam ao imprimir encanto à exibição. Grande parcela das letras e melodias tem inspiração no encontro dos jangadeiros com o mar e seus mistérios.

Repletas de poesia, beleza e profundidade, as obras selecionadas para o show na TV Brasil combinam o estilo próprio desenvolvido por Dorival Caymmi. As canções do artista se distinguem pela espontaneidade nos versos, associada à riqueza melódica e ao tom dengoso e sensual da execução.

Faceta múltipla

BNegão surpreende os admiradores com a pluralidade do seu trabalho ao incorporar referências variadas para expressar tantos talentos no palco. Essa face diversificada fica evidente quando se observa a sua carreira solo e os elogiados trabalhos coletivos.

Considerado uma das principais personalidades da cena alternativa no país, o músico Bernardo Santos, mais conhecido pelos fãs sob o nome artístico BNegão, é um dos ícones do hip hop nacional.

A multiplicidade é uma característica da trajetória em que integrou inúmeros conjuntos desde a juventude com influências punk, metal e eletrônica.

Essa forte identidade, porém, não restringe a disposição do cantor e compositor para realizar novos empreendimentos peculiares e tocar com outras estrelas do som brasileiro. BNegão concilia iniciativas mais individuais com propostas inovadoras ao formar grupos que resultaram em discos e turnês icônicas.

Vocalista da banda Planet Hemp, o astro tem muitos projetos em parceria com outros artistas. Por ter essa história mais vinculada à cultura rap, trap, funk e rock, o carioca chamou a atenção de amantes da música ao escolher a produção artística de Caymmi para entoar no especial que o canal público mostra.

Sobre o Todas as Bossas

Apresentado pela jornalista e cantora Bia Aparecida, o programa Todas as Bossas é uma janela para diversos estilos musicais na TV Brasil. A cada nova edição, o estúdio da emissora torna-se palco de um show que contempla a variedade de cantos, ritmos e sotaques do repertório nacional.

Em suas cinco temporadas, no ar desde 2016 no canal público, o programa já recebeu talentos variados. A proposta da faixa é exatamente apresentar um panorama sobre a diversidade de gêneros que formam a cena da música brasileira: da MPB ao axé, do samba ao rock, do romântico ao experimental.

Já passaram pelo palco bandas como Blitz e Detonautas até Dream Team do Passinho e Tchakabum, personalidades que já morreram como Ângela Maria, Elton Medeiros e Nelson Sargento, gênios do porte de Francis Hime, Ivan Lins e Geraldo Azevedo, além de talentos como Isabella Taviani, Leo Jaime, Luiz Ayrão e Xande de Pilares.

Dirigido por Waldecir de Oliveira, o programa também se destaca ao resgatar a tradição dos grandes espetáculos realizados no estúdio 3 da emissora pública desde os tempos da TV Educativa do Rio de Janeiro.

Fonte: EBC GERAL