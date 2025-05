Exposição “Saúde Mental, Arte e Liberdade” estreia na segunda-feira (12)

O município de Barra do Garças foi palco de um importante avanço na área de políticas públicas voltadas à infância e à inclusão social nesta sexta-feira (09.5). Em cerimônia realizada com autoridades locais e estaduais, foi assinado o termo de autorização para ampliação do convênio do Programa SER Família Criança, que inclui a construção de uma nova unidade de atendimento especializada para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio do SER Família Inclusivo.

O novo centro especializado será implementado com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), com foco no fortalecimento da rede de apoio às crianças com TEA e suas famílias.

Com a assinatura, a segunda unidade do Programa SER Família Criança no contraturno em Mato Grosso, que atenderá crianças em situação de vulnerabilidade social fora do horário escolar, também passará a oferecer atendimento especializado para crianças com TEA, promovendo o desenvolvimento educacional, social e emocional.

Segundo a primeira-dama Virginia Mendes, desde o início do Programa SER Família, o compromisso do Governo de Mato Grosso, tem sido cuidar das pessoas com atenção, dignidade e amor.

“Esta nova unidade em Barra do Garças é um passo importante na inclusão das nossas crianças com autismo, que merecem um espaço apropriado, com profissionais preparados e acolhimento de qualidade. Temos escutado as mães, os cuidadores e as famílias, e é com base nessas vozes que construímos políticas públicas mais humanas. Estou muito feliz em ver mais esse projeto se tornando realidade, porque cada criança merece oportunidade, respeito e apoio para se desenvolver plenamente”, afirmou.

Durante a cerimônia, o secretário adjunto do Escritório Diretivo de Projetos Estratégicos, Klebson Gomes Haagsma, destacou o papel fundamental do programa na transformação da realidade das crianças e de suas famílias. Segundo ele, as obras já estão em andamento e representam um marco para o município.



Foto: João Reis | Setasc-MT

“As futuras instalações do SER Família Criança, que nós visitamos hoje, estão com a construção em fase avançada e, em breve, serão entregues ao município. Será uma unidade extremamente importante, que trará muitos benefícios à sociedade de Barra do Garças”, afirmou Haagsma.

Ele também ressaltou o simbolismo da autorização para a construção do anexo voltado ao atendimento de crianças autistas.

“Quando a primeira-dama Virginia Mendes criou o SER Família, ela trouxe consigo o ‘R’ de respeito, para demonstrar o compromisso que o Estado de Mato Grosso tem com as crianças, os adolescentes e todas as pessoas que precisam de um atendimento diferenciado. A assinatura deste termo, que autoriza a construção desse anexo para crianças com autismo, é a concretização desse cuidado com quem mais precisa”, declarou o secretário.

Haagsma concluiu reafirmando, ao lado do prefeito Adilson Gonçalves, o compromisso do governo estadual com o projeto e com a ampliação de políticas públicas voltadas à inclusão.



Foto: João Reis | Setasc-MT

Emocionado, o prefeito também ressaltou a importância da iniciativa e agradeceu à primeira-dama Virginia Mendes pelo empenho e sensibilidade com a causa das crianças atípicas.

“O novo espaço representa um grande passo rumo à inclusão. Com esse olhar diferenciado e um local apropriado, vamos desenvolver um trabalho de excelência, integrando saúde, educação e, acima de tudo, acolhendo as mães das nossas crianças atípicas. São vocês que estão na ponta, que serão nossas norteadoras nas políticas públicas voltadas à inclusão dessas crianças que são tão importantes para nós”, afirmou Adilson Gonçalves.

Estiveram presentes na solenidade o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Max Russi; o secretário de Estado Esporte, Cultura e Lazer (Secel), David Moura; o chefe da Casa Militar do Governo, tenente-coronel Fernando Turbino; o vereador de Barra do Garças, Adilson Tavares; o secretário de Meio Ambiente, Bleine Danilo; o coordenador da Defesa Civil de Barra, Igor Cardoso; o procurador do município de Barra, Hebert Penza; a ex-primeira-dama de Barra e ex-secretária de Saúde e Assistência Social, Laura Beatriz; entre outras autoridades.

Primeira unidade em Poconé

A primeira unidade do Programa SER Família Criança foi inaugurada no município de Poconé, em 2023, servindo como modelo para a expansão da iniciativa em outras regiões do estado. Com foco no contraturno escolar e no acolhimento de 509 crianças entre 4 a 12 anos, em situação de vulnerabilidade social, o espaço reúne atividades pedagógicas, acompanhamento psicossocial e suporte às famílias.

Agora, com a construção da segunda unidade em Barra do Garças, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com a proteção da infância e a inclusão social em Mato Grosso.

Fonte: Governo MT – MT