Expositores destacam sucesso de vendas na Feira de Agricultura Familiar

A Feira da Agricultura Familiar e Solidária, realizada na segunda-feira (11), na Praça Alencastro, foi um sucesso de vendas. Mais intimista, a 9ª edição se destacou por praticamente ter zerado os estoques de produtos disponíveis. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat), visa fortalecer a economia local e incentivar o consumo de produtos regionais.

“E cumpriu o seu propósito, atraindo consumidores. O movimento se estabeleceu ao longo do dia (até às 19h) e as vendas se mantiveram acima das expectativas, com preços justos, para satisfação dos expositores e da equipe organizadora, que se empenha para esse resultado”, pontuou o secretário da pasta, Vicente Falcão.

O clima e a localização estratégica contribuíram para o fluxo constante de visitantes. Muitos aproveitaram a hora do almoço para conhecer a feira e levar produtos frescos para casa. “Aqui a gente encontra tudo direto do produtor, com qualidade e sem atravessador. Isso faz toda a diferença”, destacou o consumidor João Ferreira.

“Vendi praticamente tudo o que eu trouxe antes do horário de encerramento. É gratificante ver as pessoas valorizando nosso trabalho”, afirmou Vitor Alexandre, da M.V. Doces e Queijos.

“Como sempre, desde a primeira edição, minhas vendas foram um sucesso. Só agradecer ao seu Luiz Alberto (coordenador de eventos da Smat) e à sua equipe e a todos os feirantes que participaram, porque é só com a presença de todos que as feiras acontecem e dão certo”, pontuou uma das expositoras, Claudia Silva.

Mara Lúcia, da JM Alimentos, só pôde se juntar às demais feirantes na Praça Alencastro no período da tarde. No dia anterior, tinha participado de outro evento e não estava muito bem de saúde, mas saiu feliz. “Além das vendas, fiz várias amizades e ouvi música que alegrou o meu dia. Não tem como não gostar desta feira”, relatou.

Além dos alimentos, o público pôde conferir trabalhos artesanais e plantas ornamentais, ampliando as opções para quem passou pelo centro da cidade. A Van do Sine Municipal também esteve presente, com ofertas de vagas de emprego, carteira digital, informações do MEI (Microempreendedor Individual) e inscrições no programa Casa Cuiabana.

A feira, que acontece regularmente na Praça Alencastro, na segunda semana de cada mês, sempre na segunda-feira, é uma iniciativa que visa não apenas gerar renda para as famílias agricultoras, mas também aproximar a população urbana do campo. A próxima edição no local será no dia 8 de setembro, e os organizadores esperam manter o ritmo de vendas e o entusiasmo dos participantes.

Lembrando que, uma semana antes, no dia 1º de setembro, a Feira da Agricultura Familiar e Solidária será na Praça da República, também no centro de Cuiabá.

#PraCegoVer

A foto mostra o ambiente da Feira da Agricultura Familiar, com barraca de abóboras em destaque. Ao fundo da imagem, a Igreja Matriz compõe o cenário, já demonstrando a chegada do anoitecer daquele dia.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT