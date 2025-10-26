“Expressões da Alma: Cor, Luz e Inspiração” destaca talento de artista no Museu da Caixa D’Água

Cores, memórias e emoções se encontram na exposição “Expressões da Alma: Cor, Luz e Inspiração”, do artista plástico e artesão Edewilson Miranda da Silva, que transforma a simplicidade do cotidiano cuiabano em arte. Aberta na sexta-feira (24) no histórico Museu da Caixa D’Água Velha, a mostra segue até 28 de novembro, com entrada gratuita e apoio da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura.

A exposição reúne pinturas e esculturas produzidas a partir de materiais recicláveis, como carrinhos, motocicletas e miniaturas cheias de detalhes, que revelam um olhar sensível sobre o cotidiano, a memória e a identidade cuiabana. Cada peça, como explica o artista, nasce de lembranças da infância e da simplicidade das brincadeiras de antigamente.

“Muitas coisas vêm dos sonhos e das recordações da infância. Eu faço carrinhos, motinhas, brinquedos de sucata, lembrando da época em que as crianças faziam seus próprios brinquedos. Quero que as pessoas sintam essa criatividade e nostalgia”, conta Edewilson.

Cuiabano “de tchapa e cruz”, com 59 anos, Edewilson Miranda retrata em suas pinturas a essência do povo e da terra mato-grossense. As cores vibrantes e as paisagens cheias de vida refletem o amor pela natureza e pelos animais, fontes constantes de inspiração.

“A natureza e os animais chamam muito a minha atenção. Mato Grosso é rico em belezas que precisam ser retratadas. Quando alguém olha uma tela minha, quero que sinta esse orgulho da nossa terra e das nossas tradições”, afirma o artista.

O espaço escolhido para a mostra tem um valor especial. O Museu da Caixa D’Água Velha, um dos mais importantes patrimônios históricos de Cuiabá, guarda lembranças da antiga cidade e da vida às margens do rio. Para Edewilson, expor ali é uma forma de celebrar suas próprias raízes.

“A Caixa D’Água faz parte da história de todos nós. Era dali que se abastecia toda a cidade. Esse lugar me faz lembrar da Feirinha da Mandioca, do Porto, da época em que eu ia pescar a pé e comia bolo de arroz nas festas da Dona Bembem. É muito bom poder mostrar meu trabalho aqui, nesse espaço cheio de memória.”

Além das pinturas e esculturas, o público encontra um convite à reflexão sobre o papel da arte na preservação da identidade cuiabana. Para Edewilson, cada obra é também uma forma de fortalecer o orgulho local e divulgar a criatividade regional.

“O artista cuiabano tem o papel de retratar o que temos de mais bonito. Nossa cultura, nossas paisagens e nosso jeito de viver. Isso nos dá uma identidade, reflete quem somos. E a Secretaria de Cultura tem sido uma parceira importante, abrindo portas e valorizando nosso trabalho”, ressalta.

A exposição “Expressões da Alma” também tem conquistado o público visitante: várias obras já foram adquiridas por colecionadores e turistas. “Já vendi 15 peças pequenas e algumas telas. Estou muito contente com o reconhecimento e com o interesse das pessoas. Quem vier vai gostar. Tem muito talento e criatividade sendo mostrados aqui”, convida o artista.

Exposição: “Expressões da Alma: Cor, Luz e Inspiração”

Artista: Edewilson Miranda da Silva

Data: Até 28 de novembro de 2025

Horário: das 8h às 17h

Local: Museu da Caixa D’Água Velha – Rua Comandante Costa, Centro-Sul, Cuiabá

Realização: Prefeitura de Cuiabá – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura

Entrada gratuita

#PraCegoVer

A imagem que acompanha a matéria mostra o artista plástico Edewilson Miranda no interior do Museu da Caixa D’água Velha, posando em meio a suas pinturas e um banner promociona.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT