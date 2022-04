“Extinguir parque é um absurdo com objetivo eleitoreiro”, diz Barranco

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, está com o estoque em situação crítica. O banco de sangue necessita da doação de todos os tipos sanguíneos para repor o estoque de bolsas de sangue e seus derivados.

A doação de sangue no Brasil deve ser voluntária e gratuita e cada bolsa pode salvar até quatro vidas. O sangue coletado beneficia pessoas internadas em prontos socorros e hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Estado.

A diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela explica que as bolsas de sangue são fornecidas para o atendimento de pacientes em tratamento no Banco de Sangue, além de pessoas internados e que precisam passar por cirurgias. “O fluxo desse atendimento está relacionado ao aumento de internações hospitalares, principalmente, de pessoas acidentadas e com quadro de traumas ortopédicos e que são submetidas a cirurgias”, diz a gestora.

O MT Hemocentro divulga as coletas de sangue internas e externas todos os meses do ano, no entanto, Gian ressalta que é cada vez maior a necessidade de novas parcerias para as campanhas de conscientização e convencimento. “A sociedade em geral pode colaborar com essa missão de salvar vidas, nos solicitando a unidade móvel Hemobus que executa as coletas externas para intensificar o ritmo das doações de sangue”, informa a diretora.

Além do Hemobus e da unidade central na capital, o banco de sangue conta com a solidariedade de todos os mato-grossenses, que podem doar nas Unidades de Coleta e Transfusão, localizadas nos municípios de Juína, Juara, Colíder, Alta Floresta, Cáceres, Primavera do Leste, Barra do Garças, Sinop, Porto Alegre do Norte, Água Boa, Rondonópolis, Tangará da Serra, Barra do Bugres e Sorriso.

Campanhas em andamento

Até o dia 29 de abril, prossegue a campanha com “Viveiro meu Quintal”, que entregará uma muda de flor, para ser retirada no viveiro, ao primeiro doador do dia durante o período de vigência da campanha.

Segue ainda até o dia 29 a campanha “Corrente Sanguínea”, organizada pela turma de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Os alunos do Colégio Master também estão engajados na missão de salvar vidas com a campanha de doação voluntária até o dia 29 de abril. Os doadores contam com o transporte de um veículo tipo van, ofertado pelo MT Hemocentro, conforme o agendamento.

Em parceria com os servidores do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o MT Hemocentro deslocará a equipe técnica do Hemobus até o órgão público para realizar coletas externas de doação de sangue nos dias 27 e 28 de abril.

Para agendar a doação de sangue, basta acessar o Sistema de Agendamento do MT Hemocentro neste link. O voluntário também pode agendar as doações pelo telefone (65) 98433-0624 (WhatsApp, ligação ou mensagem) ou pelo número (65) 3623-0044, ramais 211 e 221.