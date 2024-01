FAB encerra ocorrência sobre helicóptero encontrado em Paraibuna

A semana entre os dias 14 e 20 de janeiro de 2024 tem como destaque o aniversário de nascimento e de morte de figuras famosas. No dia 18, o nascimento da cantora fluminense Heleninha Costa completa 100 anos. A cantora, famosa na época de ouro do rádio, trilhou o início da carreira na Rádio Nacional. E um pouco desta trajetória é contada neste episódio do Histórias do Frazão.

Outro nome que faz parte da história do rádio e é lembrado nesta semana é do compositor e cantor baiano, Waldeck Artur Macedo, conhecido como Gordurinha. No dia 16, a morte dele (que ocorreu em 1969) completa 55 anos. Ele teve a história contada no História Hoje no ano passado (na ocasião do seu centenário de nascimento):

Outra figura marcante que completaria aniversário na semana é a do comediante Mauro Faccio Gonçalves, mais conhecido como Zacarias do grupo Trapalhões. No dia 18 de janeiro, ele faria 90 anos. Em 2016, o História Hoje também contou um pouco da sua biografia:

No dia 20 de janeiro, completam-se 40 anos da morte do ator e nadador romeno Johnny Weissmuller. Ele ficou conhecido mundialmente como o astro do clássico filme Tarzan, mas se destacou antes disso: em 1924, ele ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. Em 2016, a Rádio Nacional relembrou como ele passou de atleta para ator em um especial sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro.

No mesmo dia, a morte do escritor e dramaturgo mineiro Aníbal Machado completa 60 anos. Fundador do grupo teatral O Tablado e ícone do movimento antropofágico, ele foi personagem do História Hoje em 2016.

Datas comemorativas

O dia 20 de janeiro também é marcado por três datas comemorativas: duas delas são o Dia Mundial do Queijo e o Dia Nacional da Parteira Tradicional, que foi celebrado pela Radioagência Nacional em 2023:

A terceira data é o Dia de São Sebastião. Por causa do santo, o 20 de janeiro é feriado no Rio de Janeiro. A história do padroeiro da cidade foi contada pelo Repórter Rio em 2010 e pode ser relembrada abaixo:

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

14 a 20 de janeiro de 2024 14 Morte do compositor espanhol Joaquín Turina (75 anos) – um célebre compositor espanhol e destacado representante do nacionalismo musical na primeira metade do século XX Morte do jornalista, poeta e ensaísta paulista Cassiano Ricardo (50 anos) Nascimento do músico e compositor estadunidense Dave Grohl (55 anos) Lançamento do Plano Verão (35 anos) – foi o terceiro choque econômico e a segunda reforma monetária do Governo Sarney. O mesmo foi elaborado sob a supervisão dos ministros Maílson da Nóbrega, João Batista de Abreu, Dorothea Werneck, Ronaldo Costa Conto. O Plano Verão teve a mesma concepção dos pacotes anti-inflacionários aplicados anteriormente no Brasil e em outros países, diferenciando-se destes apenas na extinção da correção monetária Fim das obras da Ponte das Garças (50 anos) – primeira ponte a unir o Plano Piloto ao Lago Sul Lançamento da nave soviética Soyuz 4 (55 anos) – nesta missão ocorreu o primeiro acoplamento do programa espacial soviético (entre as naves Soyuz 4 e Soyuz 5). As naves permaneceram durante 4 horas e 35 minutos acopladas 15 Morte da ativista, filósofa e revolucionária polonesa Rosa Luxemburgo (105 anos) Nascimento do pastor e ativista político estadunidense Martin Luther King (95 anos) Primeiro enterro no Cemitério Campo da Esperança após a morte do engenheiro Bernardo Sayão (60 anos) 16 Morte do pintor, designer, gravador, figurinista e professor paulista Aldo Bonadei (50 anos) Morte do compositor e cantor baiano Waldeck Artur Macedo, o Gordurinha (55 anos) – em 1957, apresentou na Rádio Nacional o programa “Varandão da casa grande” Morte do advogado, político paulista Francisco de Paula Rodrigues Alves (105 anos) – Presidente do Brasil entre 1902 e 1906 Início da circulação do Cruzado Novo como unidade do sistema monetário brasileiro (35 anos) Inaugurado o Complexo Penitenciário da Papuda (45 anos) Morte do professor e político Luís Inácio Romeiro de Anhaia Melo (50 anos) – ex-prefeito e fundador da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 17 Nascimento da escritora e advogada estadunidense Michelle Obama (60 anos) Nascimento do gangster ítalo-americano Al Capone (125 anos) Nascimento do DJ, remixer e produtor musical holandês Tiësto (55 anos) – ganhou um Grammy em 2014 e foi coroado como o “Melhor Dj do mundo” 18 Nascimento da artista plástica e arte-educadora gaúcha Regina Silveira (85 anos) Nascimento do comediante mineiro Mauro Faccio Gonçalves, o Zacarias dos Trapalhões (90 anos) Nascimento da cantora fluminense Helena Costa, a Heleninha Costa (100 anos) – em 1947, a convite de César Ladeira, começou a trabalhar na Rádio Nacional, participando do programa “Música do coração”, considerado um dos melhores musicais noturnos da emissora Início da Conferência de Paz de Paris (105 anos) – que culminou na assinatura do Tratado de Versalhes, que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial 19 Nascimento do pintor pós-impressionista francês Paul Cézanne (185 anos) 20 Morte do escritor, tradutor e dramaturgo mineiro Aníbal Machado (60 anos) – fundador do grupo teatral “O Tablado”, participou do movimento Modernista e presidiu a Associação Brasileira de Escritores Morte do ator e nadador romeno Johnny Weissmuller (40 anos) – famoso por interpretar o personagem Tarzan nos cinemas e estrelar a série televisiva Jim das Selvas, além de ser medalhista e recordista olímpico de natação Nascimento da cantora fluminense Gracinha Leporace (75 anos) – integrou o Grupo Manifesto e Bossa Rio, atuando juntamente com Sérgio Mendes em turnês internacionais Nascimento da atriz e humorista fluminense Márcia Cabrita (60 anos) Dia Nacional da Parteira Tradicional Dia Mundial do Queijo Dia de São Sebastião

Fonte: EBC GERAL