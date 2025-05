Fabinho propõe leis que garantem moradia, dignidade e valorização aos garis

O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Thiago Silva (MDB), anunciou nesta sexta (16), a publicação do Edital de Chamada Pública 03/2025/SEDUC, no Diário Oficial do Estado, destinado à liberação de R$ 120 milhões, ao longo de três anos, para a retomada de obras paralisadas e construção de creches em diversos municípios do estado. Esses recursos são provenientes do governo do estado e integram uma política voltada à ampliação de vagas na educação infantil, que vai beneficiar diretamente cerca de 13 mil crianças que atualmente estão fora das creches.

A iniciativa atende a uma das principais demandas do mandato do deputado Thiago Silva, que tem atuado na defesa da educação infantil. Desde 2023, o parlamentar integra o Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação no Estado de Mato Grosso (Gaepe), em parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE), onde tem trabalhado para garantir recursos que ampliem a oferta de vagas em creches, fortalecendo o atendimento à primeira infância.

“É uma grande alegria anunciar essa conquista que irá beneficiar mais de 13 mil famílias que precisam de uma creche para seus filhos. Nosso compromisso é com a primeira infância e com a garantia de um futuro digno, repleto de oportunidades para nossas crianças. Agora, é fundamental que os municípios façam a adesão ao edital”, declarou o deputado.

O edital prevê a destinação de R$ 120 milhões, sendo R$ 40 milhões liberados anualmente até 2027, permitindo que os municípios interessados acessem os recursos para construção e reforma de creches, ampliando o acesso das crianças à educação infantil.

Como participar – As prefeituras que desejarem se inscrever devem enviar os documentos necessários, devidamente nomeados e organizados, para o e-mail [email protected] até às 23h59 do dia 16 de julho de 2025. Também é possível realizar o procedimento diretamente na Secretaria Estadual de Educação. A iniciativa reforça o compromisso do deputado Thiago Silva com a educação infantil e representa um passo importante para garantir o acesso de mais crianças a um ambiente seguro e educativo, fundamental para o seu desenvolvimento.

Fonte: ALMT – MT