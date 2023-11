Faça aqui a solicitação de matrícula para estudantes novos na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses

21/11/2023

Luis Cláudio celebra ações de combate a fome aos moradores de ruas e pessoas de baixa renda

O vereador Luis Cláudio (PP) declarou que as duas políticas públicas da Prefeitura de Cuiabá vão retirar a Capital mato-grossense do mapa da fome, com ações às pessoas em situação de rua e ofertando alimento a baixo custo aos trabalhadores que ganham pouco e nem sempre conseguem almoçar com qualidade e uma refeição balanceada.

“A Secretaria de Assistência Social serve a população de rua lá perto do Morro da Luz, diariamente, garantindo que essas pessoas, à margem da sociedade, possam se alimentar. Por outro lado, o Restaurante Popular permite que os trabalhadores que ganham muito pouco almoçam num restaurante aqui na região central. São duas políticas públicas fundamentais que ajudam a população de Cuiabá a sair do mapa da fome”, destacou durante visita ao Restaurante Popular, na manhã de sexta-feira (17.11), junto com demais vereadores, o prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Marcia Pinheiro, entre outras autoridades.

Luis Cláudio defendeu que as políticas públicas desenvolvidas pela gestão municipal fazem diferença, tanto que o ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, veio pessoalmente a Cuiabá em setembro deste ano assinar a parceria do Programa Prato Cheio e demais ações inseridas no plano Brasil Sem Fome do Governo Federal.

Os programas cuiabanos Prato Cheio, o Restaurante Popular e o atendimento alimentar da população em situação de rua totalizam mensalmente mais de 80 mil refeições, sendo 3,3 mil diariamente.

“Infelizmente, nós fomos recolocados no mapa da fome, mas essas políticas públicas vão retirar não só Cuiabá, mas o Brasil dessa situação. São políticas públicas que o prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira dama Marcia Pinheiro estão fazendo e colaborando com um projeto nacional maior, pois algo que ninguém merece na vida é passar fome neste país”, finalizou o vereador.

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT