Facção usava empresas de fachada para lavagem de dinheiro do tráfico

A segurança digital e a adultização infantojuvenil, fenômeno que expõe crianças e adolescentes a responsabilidades, comportamentos e conteúdos próprios do mundo adulto antes da hora, serão temas da palestra virtual “Proteja Seus Filhos no Digital: Desvende a Adultização Infantojuvenil”, organizada pela Comarca de Sorriso.

Idealizado pela juíza da Vara da Infância e Juventude de Sorriso, Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, em parceria com a Casa da Amizade de Sorriso, o encontro online será realizado nesta quarta-feira (22), às 19h, pela plataforma Microsoft Teams.

O encontro contará com a participação do delegado da Polícia Judiciária Civil Ruy Peral, especialista em Inteligência Cibernética e Blindagem Virtual, que irá abordar os riscos da exposição precoce e orientar sobre medidas de proteção, alertando sobre maneiras de como o mundo digital afeta a infância e a adolescência.

O público-alvo inclui pais, professores, diretores de escola, conselheiros tutelares, equipes da assistência social, psicólogos e demais interessados em discutir a proteção de crianças e adolescentes.

“Este evento surgiu por meio de uma solicitação da Casa da Amizade e é uma oportunidade de debatermos este tema tão atual com um especialista. O delegado irá falar sobre como a adultização impacta a vida das crianças e adolescentes, além de trazer dicas práticas, baseadas na legislação, para proteger e orientar o público infantojuvenil. Todos estão convidados para essa conversa”, afirma a magistrada.

Os interessados em participar podem se inscrever pelo link: https://forms.gle/qejV8HqtL7V14P5q6

